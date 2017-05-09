Мбаппе и Фалькао выйдут в стартовом составе «Монако» на ответный матч с «Ювентусом»
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Форварды Килиан Мбаппе и Радамель Фалькао выйдут в стартовом составе «Монако» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Первая встреча соперников в Монако 3 мая завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Ответная пройдет 9 мая в Турине.
Стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Даниел Субашич (вратарь), Жемерсон, Набиль Дирар, Жоау Моутинью, Радамель Фалькао (капитан), Бернарду Силва, Тимуэ Бакайоко, Джибриль Сидибе, Андреа Раджи, Камиль Глик, Килиан Мбаппе.
У «Ювентуса» на поле с первых минут выйдут: Джанлуиджи Буффон (вратарь, капитан), Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Гонсало Игуаин, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Марио Манджукич, Леонардо Бонуччи, Пауло Дибала, Дани Алвес.
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