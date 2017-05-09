Симеоне: «Атлетико» не сдастся, пока рефери не даст финальный свисток
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом». В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» подопечные аргентинского специалиста проиграли со счётом 0:3. Ответная встреча состоится на стадионе «Висенте Кальдерон» в среду.
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«Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся изменять себе в завтрашнем матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что завтра они покажут хороший футбол. Мы должны воспользоваться преимуществом своего поля. Я не хочу видеть среди моих футболистов тех, кто не понимает эмоциональную сторону этой игры.
У «Реала» может быть лучший состав в мире, наряду с «Барселоной» и «Баварией». Мы гордимся, что играем на такой стадии. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток. Я хочу, чтобы люди увидели соперничество двух клубов, которые относятся к грандам мирового футбола. Мы знаем, что все разговоры умолкнут, когда начнётся игра, и всё будет решаться именно на поле.
Если бы не нужно было мотивировать игроков на завтрашний матч, это значило бы, что я плохо делаю свою работу. Мотивация начинается в тот момент, когда ты просыпаешься утром и смотришь, что тебя ждёт впереди. Все матчи разные. Завтра будет тяжёлый поединок с командой, которая победила нас со счётом 3:0, а до этого выиграла в двух финалах. Так что для нас это отличное испытание.
«Мы сейчас оцениваем состояние Хуанфрана и Хименеса. Также некоторые проблемы были у Гамейро. Для меня как для тренера важно, что мы начинаем собирать команду в полном составе», — заявил аргентинский специалист, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.
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