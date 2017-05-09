«Ювентус» будет злой. Почему у «Монако» нет шансов в Лиге чемпионов
«Советский спорт» анонсирует ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако».
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Видимо, что-то случилось...
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Во Франции сильнее оказались итальянцы — 2:0.
В минувшие выходные «Ювентус» мог стать чемпионом Италии. Для этого «Старой синьоре» нужно было обыграть «Торино» и ждать осечки «Ромы» в игре с «Миланом». Но не случилось ни того, ни другого — команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью (1:1), а коллектив Лучано Спаллетти свой матч выиграл (4:1).
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СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ «ЮВЕ»
Слова Аллегри можно воспринять как типичнуюдемонстрацию хорошей мины при плохой игре. Но если приглядеться, то выяснится: не произошло не только ничего страшного, но и, более того, случилось много положительных моментов.
Не выиграв чемпионат в эти выходные, «Юве даже настроение себе не испортил. Игру с «Торино» они спасли в самой концовке — на второй компенсированной минуте забил Игуаин. Чем не повод для радости?
Другой плюс матча с «Торино» — лидеры получили отдых, а резервисты — игровое время. Спаситель «Юве» Игуаин вышел на замену во втором тайме. Также после перерыва в игру вступил Пьянич — сделавший аргентинцу голевой пас. Буффон, Бардзальи, Кьеллини и Даниэл Алвес весь матч провели на скамейке запасных.
Самое же главное, что «Ювентус» получил урок: пока ты официально не решил задачу, расслабляться рано. Перед матчем с «Монако» это важно, ведь
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УМЕНИЕ ИГРАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Во Франции «Ювентус» не стеснялся защищаться на своей половине поля. Не будет чураться играть так Аллегри и в домашней встрече. Зачем? Однажды в матче чемпионата Италии «Юве» выигрывал у своего соперника с разницей в два мяча. Футболисты бежали в атаку, желая забить третий, и ошибались. После игры Аллегри сказал, что нужно было исходить из ситуации — не гнать коней. Результат для него превыше всего. В этом в Италии «Ювентус» превосходит своих главных конкурентов — «Наполи» и «Рому», любителей красивой игры.
Одно дело — готовность играть на результат, другое — умение. У «Ювентуса» все в порядке и с одним, и с другим. Показательна нынешняя Лига чемпионов. «Юве» пропустил лишь два мяча. Причем оба были забиты после стандартных положений — постарались «Севилья» и «Лион». Было это еще на групповой стадии. Нет больше в турнире ни одной другой команды, которая не пропускала бы с игры. На данный момент сухая серия «Старой синьоры» (не Буффона — запасной вратарь Нето тоже играл) составляет 621 минуту.
Как у такой команды отыграть два мяча? Да еще на «Ювентус Стэдиум». В Лиге чемпионов Буффон и компания здесь не проигрывают на протяжении 18 встреч! Последний раз победить в Турине смогла «Баварии» — в четвертьфинале турнира в 2013 году она выиграла со счетом 2:0. Тогда команда Юппа Хайнкеса была чрезвычайно сильна — именно она взяла трофей. С тех пор кто только в гости к
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