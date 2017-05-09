«Ювентус» будет злой. Почему у «Монако» нет шансов в Лиге чемпионов

Во Франции сильнее оказались итальянцы — 2:0.

В минувшие выходные «Ювентус» мог стать чемпионом Италии. Для этого «Старой синьоре» нужно было обыграть «Торино» и ждать осечки «Ромы» в игре с «Миланом». Но не случилось ни того, ни другого — команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью (1:1), а коллектив Лучано Спаллетти свой матч выиграл (4:1).

Но так ли это плохо для «Ювентуса»? Свое шестое кряду скудетто черно-белые все равно выиграют. Не в следующем туре, так через один или два. Все это понимают. В том числе и Аллегри: «Мы знали, что для победы в чемпионате нам нужно набрать четыре очка. Что ж, осталось три».

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/2 финала, 9.05.2017, 21:45 -:- Ювентус Монако

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ «ЮВЕ»

Слова Аллегри можно воспринять как типичнуюдемонстрацию хорошей мины при плохой игре. Но если приглядеться, то выяснится: не произошло не только ничего страшного, но и, более того, случилось много положительных моментов.

Не выиграв чемпионат в эти выходные, «Юве даже настроение себе не испортил. Игру с «Торино» они спасли в самой концовке — на второй компенсированной минуте забил Игуаин. Чем не повод для радости?

Другой плюс матча с «Торино» — лидеры получили отдых, а резервисты — игровое время. Спаситель «Юве» Игуаин вышел на замену во втором тайме. Также после перерыва в игру вступил Пьянич — сделавший аргентинцу голевой пас. Буффон, Бардзальи, Кьеллини и Даниэл Алвес весь матч провели на скамейке запасных.

Самое же главное, что «Ювентус» получил урок: пока ты официально не решил задачу, расслабляться рано. Перед матчем с «Монако» это важно, ведь черно-белые близки к выходу в финал. Над чем работать, Аллегри знает. Вот что он сказал после игры с «Торино»: «Сегодня у нас были психологические проблемы, потому что мы не продемонстрировали стремления к победе и собранности. Это вполне объяснимо: последние дни все подряд говорят нам, что мы выиграем все в Италии и выйдем в финал Лиги чемпионов. Мы действовали хаотично, желая выиграть титул на этой неделе. Не нужно торопиться. Это чревато ошибками. У нас есть время».

Уж кто-кто, а «Ювентус» умеет делать работу над ошибками. «Монако» имел возможность убедиться в этом в первом матче. Перед встречей во Франции «Старая синьора» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2), позволив сопернику слишком вольготно чувствовать себя в контратаках. Аллегри после той встречи акцентировал внимание на данном моменте, сказав, что «Монако» быстрые атаки проводит не хуже. Его подопечные отреагировали — вышли и сыграли на очень собранно и надежно. До этого монегаски забивали в каждом матче на стадии плей-офф, а «Юве» забить не смогли.

УМЕНИЕ ИГРАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Во Франции «Ювентус» не стеснялся защищаться на своей половине поля. Не будет чураться играть так Аллегри и в домашней встрече. Зачем? Однажды в матче чемпионата Италии «Юве» выигрывал у своего соперника с разницей в два мяча. Футболисты бежали в атаку, желая забить третий, и ошибались. После игры Аллегри сказал, что нужно было исходить из ситуации — не гнать коней. Результат для него превыше всего. В этом в Италии «Ювентус» превосходит своих главных конкурентов — «Наполи» и «Рому», любителей красивой игры.

Одно дело — готовность играть на результат, другое — умение. У «Ювентуса» все в порядке и с одним, и с другим. Показательна нынешняя Лига чемпионов. «Юве» пропустил лишь два мяча. Причем оба были забиты после стандартных положений — постарались «Севилья» и «Лион». Было это еще на групповой стадии. Нет больше в турнире ни одной другой команды, которая не пропускала бы с игры. На данный момент сухая серия «Старой синьоры» (не Буффона — запасной вратарь Нето тоже играл) составляет 621 минуту.