«Ювентус» и «Монако» определят первого финалиста Лиги чемпионов

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21 год прошел с последней победы «Ювентуса» в Лиге чемпионов — в 1996 году на Олимпийском стадионе Рима туринцы в серии пенальти обыграли «Аякс» из Нидерландов. С тех пор четырежды «Ювентус» проигрывал в финалах и в нынешнем сезоне может получить новый шанс на победу.

Неделю назад в Монако команда Массимилиано Аллегри провела почти идеальный матч против славящегося своей атакой соперника, а голкипер Джанлуиджи Буффон вновь не пропустил в нынешнем плей-офф — уже в пятом матче подряд. 39-летний Буффон, за свою блистательную карьеру еще не выигрывавший Лигу чемпионов, в случае, если не пропустит и в ближайшем матче, повторит достижение Сантьяго Каньисареса из «Валенсии» и Кейлора Наваса из «Реала», которые провели по девять «сухих» матчей в рамках одной Лиги чемпионов.

Всего же в Лиге чемпионов сезона-2016/17 «Ювентус» пропустил два мяча в 11 матчах, и монегаскам следует рассчитывать на настоящее чудо, чтобы отыграться в Турине. По голу в ворота Буффона в групповом турнире забили французский «Лион» и испанская «Севилья». В нынешнем сезоне «Ювентус» еще не проигрывал на своем поле, а в чемпионате Италии лишь раз потерял очки на домашнем стадионе. Произошло это в минувшую субботу в туринском дерби с «Торино» (1:1), причем Гонсало Игуаин спас «Старую синьору» от поражения на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Впрочем, эта осечка не сказалась на отличных шансах «Ювентуса» в шестой раз подряд выиграть чемпионский титул — за три тура до финиша «Рома» отстает на семь очков. В ближайшее воскресенье «Ювентус» играет с «Ромой» в гостях, так что «Старой синьоре» предстоят два важнейших матча за четыре дня.

По словам Аллегри, чтобы сдержать форвардов соперника, необходимо сыграть еще лучше, чем в Монако. Наставник «Ювентуса» пока не определился с составом — Аллегри в последний момент решит, сыграет ли с тремя, как в Монако, или двумя центральными защитниками. В зависимости от схемы на поле выйдут Андреа Бардзальи либо Хуан Куадрадо.

«Монако» рассчитывает хотя бы на один титул

«Монако» также близок к завоеванию чемпионского титула — монегаски не становились сильнейшими во Франции с 2000 года. В 2004 году «Монако» единственный раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов, уступив «Порту» Жозе Моуринью — 0:3. В субботу «Монако» со счетом 3:0 в гостях разгромил «Нанси» и за два тура до финиша на три очка опережает «Пари Сен-Жермен», имея при этом матч в запасе. «Монако» одержал победы в девяти последних матчах чемпионата Франции.

Неделю назад грозная атака «Монако» была нейтрализована, а надежностью обороны команда Леонарду Жардима не отличается. «Монако» в четырех подряд матчах Лиги чемпионов забивал по три мяча, в каждой из этой встреч отличался 18-летний форвард Кильян Мбаппе, который, по сообщениям испанской прессы, дал согласие на переход в мадридский «Реал», если клубы договорятся между собой.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/2 финала, 9.05.2017, 21:45 -:- Ювентус Монако

Мбаппе в нынешней Лиге чемпионов забил пять мячей, столько же — у Игуаина, однако аргентинец дважды отличился в самом пока важном матче турнира — первом полуфинале. В матче в Нанси Жардим предоставил своему юному форварду небольшой отдых — Мбаппе вышел на замену лишь на 82-й минуте, однако успел организовать гол Тома Лемара.

Матч «Ювентус» — «Монако» начнется в 21:45 мск, главным арбитром назначен Бьерн Кейперс из Нидерландов.

10 мая состоится ответный полуфинал в паре испанских команд «Атлетико» и «Реал» (первая игра завершилась домашней победой «Реала» — 3:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).