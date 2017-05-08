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8 мая 2017, 14:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Чакыр будет судить полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал»

Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакыром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помогать ему будут лайнсмены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Дополнительные ассистенты рефери — Барыш Шимшек и Али Палабыйык. Четвёртый арбитр — Мустафа Эйсой.

В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счётом 3:0. Ответный поединок пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

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