Чакыр будет судить полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал»
Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакыром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Помогать ему будут лайнсмены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Дополнительные ассистенты рефери — Барыш Шимшек и Али Палабыйык. Четвёртый арбитр — Мустафа Эйсой.
В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счётом 3:0. Ответный поединок пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.
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