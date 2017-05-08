Зидан: «Реал» должен показать безупречную игру в матче с «Атлетико»

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«Труднее добиться победы в национальном первенстве или в Лиге чемпионов? Сложный вопрос. Нам предстоят три финала в Примере и один в среду. Мы полностью сконцентрированы. “Реалу” нужно будет в матче с “Атлетико” показать безупречною игру», — цитирует Зидана Marca.

Мадридский «Реал» разгромил «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0. Второй матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 10 мая.