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8 мая 2017, 10:00 | Футбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

Зидан: «Реал» должен показать безупречную игру в матче с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» клуб должен показать безупречную игру.

Главный тренер мадридского Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> заявил что во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов с <span class=error>Атлетико</span> клуб должен показать безупречную игру. Увеличить
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«Труднее добиться победы в национальном первенстве или в Лиге чемпионов? Сложный вопрос. Нам предстоят три финала в Примере и один в среду. Мы полностью сконцентрированы. “Реалу” нужно будет в матче с “Атлетико” показать безупречною игру», — цитирует Зидана Marca.

Мадридский «Реал» разгромил «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0. Второй матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 10 мая.

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