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7 мая 2017, 21:33 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Спартак», ставший чемпионом России, сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18

Московский футбольный клуб «Спартак», ставший чемпионом России-2016/17, сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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Петербургский «Зенит» в воскресенье на своем поле проиграл грозненскому «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России, в результате чего «Спартак», возглавляющий турнирную таблицу, стал недосягаем для преследователей и впервые с 2001 года стал чемпионом России.

Россия в сезоне-2017/18 имеет два места в Лиги чемпионов: чемпион страны получает путевку напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, а вице-чемпион — в квалификацию турнира.

Спартак М
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