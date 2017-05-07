«Спартак», ставший чемпионом России, сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18
Московский футбольный клуб «Спартак», ставший чемпионом России-2016/17, сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
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Петербургский «Зенит» в воскресенье на своем поле проиграл грозненскому «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России, в результате чего «Спартак», возглавляющий турнирную таблицу, стал недосягаем для преследователей и впервые с 2001 года стал чемпионом России.
Россия в сезоне-2017/18 имеет два места в Лиги чемпионов: чемпион страны получает путевку напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, а
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