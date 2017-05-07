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7 мая 2017, 15:26 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Голландец Кейперс рассудит «Ювентус» и «Монако» в ответном матче полуфинала ЛЧ

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом будет обслуживать ответный полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионом между туринским «Ювентусом» и «Монако», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча пройдет 9 мая в Турине. Помогать Кейперсу будут судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительные ассистенты — Пол ван Букел и Данни Маккели, четвертый рефери — Марио Дикс.

Первая игра команд в Монако 3 мая завершилась победой чемпиона Италии со счетом 2:0.

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