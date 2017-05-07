Голландец Кейперс рассудит «Ювентус» и «Монако» в ответном матче полуфинала ЛЧ
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом будет обслуживать ответный полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионом между туринским «Ювентусом» и «Монако», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча пройдет 9 мая в Турине. Помогать Кейперсу будут судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительные ассистенты — Пол ван Букел и Данни Маккели, четвертый рефери — Марио Дикс.
Первая игра команд в Монако 3 мая завершилась победой чемпиона Италии со счетом 2:0.
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