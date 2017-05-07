Событие футбольного дня. Посев для «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

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«Динамо» гарантировало себе место в Лиге чемпионов 2017/18 раньше — по итогам 27-го тура чемпионата Украины. В туре 28-м киевляне, не дожидаясь своего поединка, получили стартовую позицию в Лиге чемпионов и статус.

Киевляне стартуют с третьего квалификационного раунда ветки «представителей лиг». Во время его жеребьевки «Динамо» попадет в посев, то есть, будет находиться в группе более статусных команд.

Теоретически посев обеспечивает для «Динамо» более легкую жизнь во время третьего квалификационного раунда. Благодаря высокому личному рейтингу (67,526), ​​киевляне на первом для себя этапе уйдут от встреч со статусными соперниками. Среди таковых могут быть представители Бельгии, Нидерландов и Турции.

Сейчас еще неизвестно ни одно имя потенциального соперника киевлян. Национальные чемпионаты продолжаются и в большинстве из них сохраняется интрига. «Динамо» — первая команда, которая гарантировала себе место в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов на ветке «представителей лиг».

Несколько слов — о «Шахтере». «Шахтер» — одна из семи команд, которые уже гарантировали себе место в групповом этапе следующей Лиги чемпионов. Кроме «горняков», к групповому турниру уже могут готовиться «Реал», «Барселона», «Челси», «Лейпциг», «Бавария» и «Базель». «Шахтер» сохраняет шансы на первую корзину Лиги чемпионов, где украинская команда не находилась еще никогда. Но для попадания в первую корзину нужно осуществление одного условия — текущую Лигу чемпионов должна выиграть команда, ставшая чемпионом своей страны.