Событие футбольного дня. Посев для «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо попадет в посев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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«Динамо» гарантировало себе место в Лиге чемпионов 2017/18 раньше — по итогам 27-го тура чемпионата Украины. В туре 28-м киевляне, не дожидаясь своего поединка, получили стартовую позицию в Лиге чемпионов и статус.
Киевляне стартуют с третьего квалификационного раунда ветки «представителей лиг». Во время его жеребьевки «Динамо» попадет в посев, то есть, будет находиться в группе более статусных команд.
Теоретически посев обеспечивает для «Динамо» более легкую жизнь во время третьего квалификационного раунда. Благодаря высокому личному рейтингу (67,526), киевляне на первом для себя этапе уйдут от встреч со статусными соперниками. Среди таковых могут быть представители Бельгии, Нидерландов и Турции.
Сейчас еще неизвестно ни одно имя потенциального соперника киевлян. Национальные чемпионаты продолжаются и в большинстве из них сохраняется интрига. «Динамо» — первая команда, которая гарантировала себе место в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов на ветке «представителей лиг».
Несколько слов — о «Шахтере». «Шахтер» — одна из семи команд, которые уже гарантировали себе место в групповом этапе следующей Лиги чемпионов. Кроме «горняков», к групповому турниру уже могут готовиться «Реал», «Барселона», «Челси», «Лейпциг», «Бавария» и «Базель». «Шахтер» сохраняет шансы на первую корзину Лиги чемпионов, где украинская команда не находилась еще никогда. Но для попадания в первую корзину нужно осуществление одного условия — текущую Лигу чемпионов должна выиграть команда, ставшая чемпионом своей страны.
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