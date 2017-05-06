Карасёв: Мы — в полуфинале Лиги Европы. А критики где?!
Русские судьи, которыми мы должны гордиться прямо сейчас.
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Главный — Сергей Карасёв. Помощники — Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты — Сергей Иванов и Сергей Лапочкин. Четвёртый судья — Игорь Демешко. 4 мая эта команда впервые в истории России работала в полуфинале еврокубка. И делала это так:
«Отлично, — пишет мне журналист газеты “Фаро де Виго” Армандо Альварес. — В том, что “Сельта” проиграла “Манчестеру” точно нет вины судей. Конечно, Карасёв позволял много бороться, что больше подходит под британский, а не испанский стиль, но весь матч судья был последователен. Думаю, вы можете его поздравить с хорошей игрой».
Мы поздравили. Карасёв ответил: «Спасибо. Нам тоже понравилось», — и тут же скинул
— Это вы где?
— Плывём в рыбацкую деревушку в Виго. Не сейчас, это до матча. Добрались, сфотографировались,
— Что вас удивило в Виго?
— Реакция на русскую речь. Зашли в магазинчик за сувенирами,
«Моуринью сказал: «Спасибо»
— Почему вам понравилась работа на матче «МЮ» — «Сельта»?
— Вот сейчас я приехал домой, включил телевизор и нарвался на повтор второго тайма. Был, например, эпизод, когда Лингард падал в центре поля, а мы не остановили игру. Он сильно возмущался, но повтор показывает — действовали правильно. Уверенность в себе была, она приходит с каждым большим матчем. Плюс удалось поддержать уровень допустимых единоборств.
— В России игроки жалуются: судьи останавливают игру по 50 раз за матч. Почему в Европе у вас манера другая?
— А в Европе всё другое: и организация, и уровень игроков, и качество полей. В РФПЛ, к сожалению, ты иногда просто не можешь понять, что только что произошло. То ли человек споткнулся при дриблинге, то ли зацепился ногой за газон, то ли на нем сфолили. В еврокубках всё
— От кого и чего вы ждали?
— Особое внимание было к Феллайни. Футболист жесток и агрессивен в борьбе. И не только в ней. В последней игре с «Манчестер Сити» он был вообще удалён. Вот ты так и готовишься — смотришь нарезки эпизодов с его участием, анализируешь. Как вы видите, Маруан — первый, кому мы сделали предупреждение. Он не спорил.
— Моуринью любит пообщаться с судьями. Что он вам сказал?
— Дождался, когда игроки уйдут, прошёл к нам через всё поле и сказал: «Спасибо за работу». Обычные нормы приличия.
«Так получилось, что сейчас сосредоточен не на РФПЛ, а на Европе»
— Для вас это последний матч еврокубка в этом сезоне?
— Думаю, что да. Хотя, если честно, прежнюю черту мы проводили после четвертьфинала между «Аяксом» и «Шальке». Начали считать достижения за год. В марте прошлого — 1/8 ЛЧ — «Арсенал» — «Барса». Потом чемпионат Европы, Олимпиада, работа на всех стадиях Еврокубков. Поздравили друг другу с уверенностью, что всё, на этом пока закончили, но пришёл вызов на полуфинал. Это круто!
— Я правильно понимаю, что восемь полуфинальных матчей и два финальных будут обслуживать 10 лучших бригад Европы? И вы теперь среди них.
— С точки зрения математики, да. Но по сути, мы в числе 27 отличных судейских групп, которые обслуживают серьёзные матчи. Ясно другое: раз нам доверяют и оценивают работу достаточно хорошо — значит, мы прибавляем немножечко, двигаемся вперёд.
— Но вас не будет на Кубке конфердераций.
— Зато мы едем на молодёжный чемпионат мира в Южную Корею. Там будут работать много классных судей, то тот же Чекыр, например. Главное, что ты участвуешь в
— К вам из УЕФА ещё не подходили с вопросом: «Сергей, почему ты так мало судишь в России»?
— На это есть объективные причины. В начале сезона я был задействован на Олимпиаде и Еврокубках. Валентин Иванов сам работал на
— Вам не кажется, что это дискриминация и московским судьей быть невыгодно?
— Мне кажется, что департамент судейства принял такое решение — изменить его или
— Я правильно понимаю, что с учётом запретов и ограничений вы сосредотачиваетесь на Европе?
— Абсолютно точно. Еврокубки во главе угла сейчас, но это и естественно. Если ты успешно судишь там и это оценивают, значит, есть видимый прогресс. Но, при этом, я российский судья и хочу чаще и лучше работать в нашей стране.
— В РФПЛ главный судья зарабатывает примерно 90 тысяч рублей за матч. Какая сумма полагается в Лиге чемпионов?
— В 3 раза больше, но главное — не деньги, а цель. Пока что, повторю — это чемпионат мира в России.
«Видеоповторы помогут…»
— В начале весны вы проходили сборы в Италии с лучшими судьями мира. Что было самым интересным?
— Плотный график, много тестов, нормативов. Но основное внимание было уделено видеоассистентам — мы должны были понимать, как это все работает.
— И как же — объясните коротко.
— Помимо основной судейской бригады на матче работают еще трое квалифицированных арбитров, которые сразу отправляются в кабинку. Двое из них оценивают конкретную спорную ситуацию, третий же продолжает смотреть матч в
— Как будет ограничено число повторов?
— Конкретных обращений не будет. Рассмотрение будет инициироваться не командами, а самим судьями. Причем, исправляться должны лишь очевидные, стопроцентные ошибки. Например: вне игры, влетевший в ворота мяч, красная карточка за опасный фол, очевидный пенальти. Решения судей в неоднозначных ситуациях меняться не будут. Вот я даже могу привести пример: несколько лет назад мы совершили очевидную ошибку в матче Лиги чемпионов между «Шальке» и «Спортингом». На поле все были уверены, что мяч попал в высоко поднятую руку, но камеры
— И
— Как я могу делать выводы, если систему еще не ввели? Другое дело, что в матче Франции с Испанией система в кратчайшие сроки помогла исправить очевидные ошибки. Правда, бывают моменты, которые с луны видны лучше, чем с поля. И вот от таких неверных решений надо себя обезопасить.
— Судьям уже стало спокойнее?
— Да что вы — нас все равно не перестанут критиковать. Просто ФИФА и УЕФА хотят немного помочь.
— «Краснодар» вот тоже недавно обратился с просьбой ввести видеоповторы на их стадионе.
— Слышал, да.
— И просил перестать давить на судей. На вас давят?!
— Давят — не давят. Нас критикуют на каждом углу. Всё плохо! Даже если хорошо — всё равно плохо. Русская бригада, что, каждый день полуфинал Еврокубков судит?! Нет! А кроме вас, «Чемпионата», никто даже не позвонил и не поинтересовался. Это ведь не интересно, не нужно. А ругать — пожалуйста. Но мы, плохие,
|4.05.2017 22:05
|плей-офф: 1/2 финала
|Balaidos
|Сельта
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
|Эдуардо Бериссо
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
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