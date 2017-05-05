Форвард «Аякса» Траоре признан игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Аякса» Бертран Траоре признан болельщиками лучшим игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
Форвард набрал 90% голосов. Об этом сообщает
«Аякс» в первом полуфинальном матче разгромил «Лион» — 4:1. Бертран Траоре оформил дубль и стал автором одной голевой передачи. На 62-й минуте футболист получил жёлтую карточку.
На награду также претендовал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Француз в матче с «Сельтой» (1:0) результативными действиями не отметился, набрав лишь 10% голосов.
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