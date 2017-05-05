Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29656461/
5 мая 2017, 14:55 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей.

Болельщики провожают игроков мадридского Реала на стадион перед матчем с Атлетико. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

Португалец конкурировал с форвардом «Ювентуса» Гонсало Игуаином.

В первом полуфинальном матче «Реал» обыграл «Атлетико» (3:0), а Криштиану Роналду записал на свой счёт хет-трик. Португалец набрал 82% голосов.

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, на счету которого дубль в матче с «Монако» (2:0), набрал 18% голосов.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов