Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей.
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Португалец конкурировал с форвардом «Ювентуса» Гонсало Игуаином.
В первом полуфинальном матче «Реал» обыграл «Атлетико» (3:0), а Криштиану Роналду записал на свой счёт
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, на счету которого дубль в матче с «Монако» (2:0), набрал 18% голосов.
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