6 игроков «Аякса» и 3 игрока «МЮ» включены в команду недели в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил символическую сборную первых матчей ½ финала Лиги Европы.
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Напомним, «Аякс» на своем поле переиграл «Лион» (3:1), а «Манчестер Юнайтед» на выезде выиграл у «Сельты» (1:0).
Команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом: Серхио Альварес («Слеьта») — Кенни Тете («Аякс»), Маттейс де Лигт («Аякс»), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед») — Хаким Зиеш («Аякс»), Пионе Систо («Сельта»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Амин Юнес («Аякс») — Бертран Траоре («Аякс»), Каспер Дольберг («Аякс»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
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