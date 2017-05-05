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5 мая 2017, 0:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Погба признан лучшим игроком матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»

Лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» признан полузащитник манкунианцев Поль Погба, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы <span class=error>Сельта</span> — Манчестер Юнайтед признан полузащитник манкунианцев Поль <span class=error>Погба</span> сообщает официальный сайт <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в Испании с минимальным счётом. Автором единственного гола стал Маркус Рашфорд, который нанёс точный удар со штрафного.

Погба провёл на поле весь матч и на 85-й минуте получил жёлтую карточку.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» состоится на «Олд Траффорд» 11 мая.

4.05.2017 22:05 плей-офф: 1/2 финала Balaidos
Сельта 0:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Жозе Моуринью
Голы
39 Маркус Рэшфорд 67′
Составы
Серхио Альварес 1
Хонатан Хонни Кастро 19
Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Пабло Эрнандес 8
Йон Гвидетти 11
Яго Аспас 10
Неманья Радойя 6
Пионе Систо 11
66′ 90′ Уго Мальо (к) 2
Клаудио Бовю 12
74′ Даниэль Васс 18
Руис Хосабед Санчес 16
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
35 Джесси Лингард
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 33′
6 Поль Погба 86′
22 Генрих Мхитарян 78′
18 Эшли Янг 90′
12 Крис Смоллинг
39 Маркус Рэшфорд 80′
11 Антони Марсьяль
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 5
4 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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