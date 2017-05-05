Погба признан лучшим игроком матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»
Лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» признан полузащитник манкунианцев Поль Погба, сообщает официальный сайт УЕФА.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в Испании с минимальным счётом. Автором единственного гола стал Маркус Рашфорд, который нанёс точный удар со штрафного.
Погба провёл на поле весь матч и на 85-й минуте получил жёлтую карточку.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» состоится на «Олд Траффорд» 11 мая.
|4.05.2017 22:05
|плей-офф: 1/2 финала
|Balaidos
|Сельта
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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