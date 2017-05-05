Жалобы Жозе Моуринью на бесконечные травмы, жесткий календарь и прочие трудности уже давно воспринимаются как фон. И потому что надоели, и потому что не знаешь, когда Особенный играет на публику, а когда действительно встревожен. Тем более тональность его заявлений напоминает нынешнюю погоду за окном. Вот и сейчас португалец сменил раскручиваемую несколько дней тему дефицита защитников на новую, вдруг позавидовав «Сельте». Дескать, галисийцы проваливаются в ла лиге и могут сосредоточиться на еврокубках, сохраняя силы своим лидерам.

Хотя, при всех кадровых сложностях, «МЮ» и сам не раз усаживал ключевых исполнителей на лавку даже в играх с соперниками уровня «Челси». Стоит ждать такого же хода и в воскресенье, когда «красных дьяволов» ждет дуэль с «Арсеналом», но это будет потом, а сегодня еврокубковую неделю завершала другая битва. Возможно, не самая эпичная в плане звонкости имен соперников, но в силу своего статуса вполне соответствовавшая тренду дня «Звездных войн».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?️ Season 8, episode 13<br><br>Featuring, for the first time...<br><br>? Celta and Man. United ?<a href="https://twitter.com/hashtag/MayTheFourthBeWithYou?src=hash">#MayTheFourthBeWithYou</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/StarWarsDay?src=hash">#StarWarsDay</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/2g2pzVfJdt">pic.twitter.com/2g2pzVfJdt</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/860111960968482818">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В «Сельте» звезд действительно европейского масштаба нет, и, представляя ориентировочный состав хозяев, практически все не угадали лишь выход с первых минут защитника Ронкальи, тогда как манкунианцы снова прибегли к обширной ротации. Джоунсом и Смоллингом тренерский штаб англичан рисковать не стал, снова делегировав в центр обороны универсала Блинда. Эрреру и Феллаини в качестве партнеров Погба в центре поля тоже угадали не все, а Мхитарян отвечал за левый фланг нападения, хотя ему, похоже, все равно, где располагаться. Качество гарантировано на любом участке поля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">?? Berizzo & Mourinho ??<a href="https://twitter.com/hashtag/FairPlay?src=hash">#FairPlay</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/qaoogvBmVb">pic.twitter.com/qaoogvBmVb</a></p>— LaLiga (@LaLiga) <a href="https://twitter.com/LaLiga/status/860211755523420160">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, с созиданием у «МЮ» в дебюте наблюдались проблемы. Мячом и территорией гости владели, но не более того. В свою очередь Эдуардо Бериццо ориентировал свою команду на необходимость терпеть и ждать, покусывая грозного оппонента из засады. Вылетевший на подачу Радойи Васс тренера слушал внимательно, но головой в дальний угол не попал. С терпением тоже был полный порядок, и полтайма в штрафную соперника просто не пускали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Man Utd completed 67% of their passes in the opening 25 minutes vs. Celta Vigo.<br><br>A lot of passing into the channels so far. <a href="https://t.co/vbglpmzYND">pic.twitter.com/vbglpmzYND</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/860215190419378177">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Настоящей остроты не было до тех пор, пока решивший взять на себя инициативу Рэшфорд слева не сместился в центр, и классным обводящим ударом не проверил Серхио Альвареса на способность преодолевать силу притяжения во время эффектного полета в направлении дальней «девятки». Вроде бы один эпизод, но его оказалось достаточно, чтобы сделать игру более открытой. «Сельта» стала чаще гостить на чужой половине, подолгу контролируя мяч и обстреливая ворота Ромеро с дальних дистанций. «МЮ» же принялся демонстрировать преимущество в индивидуальном мастерстве. Мхитарян, Погба и Рэшфорд словно давали мастер-класс по исполнению передач, однако ни одна из них не превратилась в голевую из-за расточительности Лингарда и опять же Мхитаряна, а так же пойманного Альваресом куража.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? SAVE! Sergio Álvarez dives full-length to palm away <a href="https://twitter.com/MarcusRashford">@MarcusRashford</a>'s curling, top-corner bound effort. Wonderful. <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/YT8jOQUwAz">pic.twitter.com/YT8jOQUwAz</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/860214322303291392">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом в обороне манкунианцев не выглядел образцом надежности рисковавший пропустить этот матч из-за травмы и давно играющий без замен Байи. В большинстве эпизодов ивуариец держал высоко поднятую планку, но пару раз сплоховал. То завозился с мячом на бровке, подарив его мечтающему сыграть в финале в родном Стокгольме Гвидетти, то в начале второго тайма позволил уступающему ему в росте 12 сантиметров Аспасу пробить головой в угрожающей близости от дальнего угла. Ромеро, впрочем, ситуацию контролировал и в этом эпизоде, и когда Систо после фирменного смещения пробил под перекладину, усложнив задачу для вратаря рикошетом от ноги Валенсии.

Сергей Карасев и его судейская бригада так же все держали под контролем, приложив руку к долгожданному голу. Никакой иронии здесь искать не стоит: как и в первом тайме, когда Феллаини борцовским приемом в центре поля скрутил Эрнандеса, наш арбитр оценил желтой карточкой очевидное нарушение Мальо на набравшем скорость Рэшфорде. Вторая часть приговора была оформлена уже сами Маркусом, исполнившим классный удар со штрафного. Влетел мяч в угол, который должен контролировать голкипер, однако Альверес не сумел перестроиться, шагнув за «стенку», похоже, купившись на ложный разбег левши Блинда.