«Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» в полуфинале Лиги Европы

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«Манчестер Юнайтед» забил единственный гол на 67-й минуте. Капитан «Сельты» Уго Мальо сбил Маркуса Рэшфорда, и российский голкипер Сергей Карасев назначил штрафной. Дэйли Блинд пробежал мимо мяча, дезориентировав защитников и вратаря хозяев Серхио Альвареса, и Рэшфорд, перекинув стенку, отправил мяч в дальний угол. 19-летний нападающий забил свой 19-й гол в 65 матчах за «МЮ» во всех турнирах и первый — ударом из-за пределов штрафной.