«Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Первый матч полуфинала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Балаидос» в Виго завершился победой английского клуба со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 11 мая на «Олд Траффорд».
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«Манчестер Юнайтед» забил единственный гол на 67-й минуте. Капитан «Сельты» Уго Мальо сбил Маркуса Рэшфорда, и российский голкипер Сергей Карасев назначил штрафной. Дэйли Блинд пробежал мимо мяча, дезориентировав защитников и вратаря хозяев Серхио Альвареса, и Рэшфорд, перекинув стенку, отправил мяч в дальний угол. 19-летний нападающий забил свой 19-й гол в 65 матчах за «МЮ» во всех турнирах и первый — ударом из-за пределов штрафной.
Накануне «Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы дома на «Амстердам Арене» разгромил «Лион» со счетом 4:1. У хозяев дубль оформил 21-летний нападающий из Буркина-Фасо Бертран Траоре, арендованный у лондонского «Челси». По мячу забили 19-летний датский форвард Каспер Дольберг и вингер из Германии Амин Юнес. Автором единственного гола французского клуба стал Матье Вальбуэна, ранее выступавший за московское «Динамо». В последний раз «Аякс» играет в финале еврокубков в 1996 году, когда в решающем матче Лиги чемпионов уступил по пенальти туринскому «Ювентусу» (1:1, по пен. 2:4).