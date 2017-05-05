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5 мая 2017, 0:12 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» в полуфинале Лиги Европы

Первый матч полуфинала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Балаидос» в Виго завершился победой английского клуба со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 11 мая на «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед победил испанскую <span class=error>Сельту</span> в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил <span class=error>Маркус</span> Рэшфорд. Увеличить
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«Манчестер Юнайтед» забил единственный гол на 67-й минуте. Капитан «Сельты» Уго Мальо сбил Маркуса Рэшфорда, и российский голкипер Сергей Карасев назначил штрафной. Дэйли Блинд пробежал мимо мяча, дезориентировав защитников и вратаря хозяев Серхио Альвареса, и Рэшфорд, перекинув стенку, отправил мяч в дальний угол. 19-летний нападающий забил свой 19-й гол в 65 матчах за «МЮ» во всех турнирах и первый — ударом из-за пределов штрафной.

Накануне «Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы дома на «Амстердам Арене» разгромил «Лион» со счетом 4:1. У хозяев дубль оформил 21-летний нападающий из Буркина-Фасо Бертран Траоре, арендованный у лондонского «Челси». По мячу забили 19-летний датский форвард Каспер Дольберг и вингер из Германии Амин Юнес. Автором единственного гола французского клуба стал Матье Вальбуэна, ранее выступавший за московское «Динамо». В последний раз «Аякс» играет в финале еврокубков в 1996 году, когда в решающем матче Лиги чемпионов уступил по пенальти туринскому «Ювентусу» (1:1, по пен. 2:4).

4.05.2017 22:05 плей-офф: 1/2 финала Balaidos
Сельта 0:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Жозе Моуринью
Голы
39 Маркус Рэшфорд 67′
Составы
Серхио Альварес 1
Хонатан Хонни Кастро 19
Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Пабло Эрнандес 8
Йон Гвидетти 11
Яго Аспас 10
Неманья Радойя 6
Пионе Систо 11
66′ 90′ Уго Мальо (к) 2
Клаудио Бовю 12
74′ Даниэль Васс 18
Руис Хосабед Санчес 16
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
35 Джесси Лингард
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 33′
6 Поль Погба 86′
22 Генрих Мхитарян 78′
18 Эшли Янг 90′
12 Крис Смоллинг
39 Маркус Рэшфорд 80′
11 Антони Марсьяль
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 5
4 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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