Стали известны стартовые составы «Сельты» и «МЮ» на первый матч полуфинала ЛЕ
Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Манчестер Юнайтед» на первый полуфинальный матч Лиги Европы.
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«Сельта»: Альварес, Хонни, Ронкалья, Кабраль, Мальо, Эрнандес, Радоя, Васс, Систо, Аспас, Гвидетти.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Валенсия, Блинд, Бейи, Эррера, Феллайни, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.
Встреча пройдёт в Виго на стадионе «Балаидос». Начало — в 22:05 мск.
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