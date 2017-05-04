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4 мая 2017, 21:20 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «МЮ» на первый матч полуфинала ЛЕ

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Манчестер Юнайтед» на первый полуфинальный матч Лиги Европы.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Сельты</span> и Манчестер Юнайтед на первый полуфинальный матч Лиги Европы. Увеличить
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«Сельта»: Альварес, Хонни, Ронкалья, Кабраль, Мальо, Эрнандес, Радоя, Васс, Систо, Аспас, Гвидетти.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Валенсия, Блинд, Бейи, Эррера, Феллайни, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.

Встреча пройдёт в Виго на стадионе «Балаидос». Начало — в 22:05 мск.

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