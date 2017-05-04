Во имя Италии! Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус»

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ФИЛИПП ПАПЕНКОВ

Признаюсь честно, тяжело писать хвалебные тексты о «Ювентусе». Особенно в такой день. Проблема в том, что уже много лет назад, где-то в начале XXI века, угораздило стать болельщиком «Торино». Проникся историей великой послевоенной команды, разбившейся в авиакатастрофе. Самолет с «Гранде Торино» на борту врезался в холм Суперга, возвышающийся над Турином. Трагедия случилась туманным вечером 4 мая 1949 года. Ровно 68 лет назад.

И сегодня, пока ювентийская часть города празднует выход в финал Лиги чемпионов (а у «Монако» нет шансов остановить эту машину!), около базилики Суперга капают гранатовые слезы. По незыблемой традиции на холме собираются сотни болельщиков «Торо», и лидер современной команды зачитывает фамилии погибших в той страшной катастрофе.

На этот раз чести удостоился Андреа Белотти — 23-летний нападающий, который отчаянно бьется за звание лучшего бомбардира серии А. А вплоть до прошлого года на протяжении нескольких лет погибших перечислял Камиль Глик.

Летом польский защитник перешел в «Монако», но любовь к «Торино» никуда из его сердца не делась. И в среду он, скрипя зубами, с особой страстью пытался остановить атаки «Ювентуса» — своего самого принципиального соперника.

Но это было бесполезно… Потому что «Старая синьора» в ее нынешнем виде прекрасна.

Нас ждет великолепный финал в Кардиффе. На 99,9 процента героями валлийского эпоса станут «Реал» и «Ювентус». Их превосходство над «Атлетико» и «Монако» в первых матчах было настолько очевидным, что просто непонятно, как кто-то из этой пары может растерять свое преимущество через неделю.

А вот кто окажется сильнее в решающей битве… Здесь любые прогнозы абсурдны.

ЛЕКАРСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ

Зато очевидно одно: победа «Ювентуса» необходима всему итальянскому футболу. Это понимают даже фанаты «Торино», «Интера», «Наполи», «Ромы», «Фиорентины», для которых черно-белые цвета — самые ненавистные на свете….

Футболу испанскому от очередного трофея в коллекции Криштиану Роналду ни жарче, ни холоднее не станет. Последние три розыгрыша Лиги чемпионов оставались за «Реалом», «Барселоной», снова «Реалом». При этом соперником мадридцев по финалу оба раза были земляки из «Атлетико». Лига Европы тоже регулярно покоряется клубам ла лиги.

А вот серия А по большим победам истосковалась. На фоне сытых Пиренеев Апеннины живут воспоминаниями. У великой футбольной нации остался только один достойный воин — «Ювентус». Но пока он продолжает избивать конкурентов на внутренней арене, а на международной остается без трофеев, итальянской лиге становится только хуже: пропасть между «Старой синьорой» и остальными увеличивается, а интерес к чемпионату в мире год за годом падает.

Кем восхищаться?

Миланскими клубами, которые докатились до того, что все их надежды связаны с вливаниями от сомнительных китайских инвесторов?

«Ромой», которая со слезами на глазах прощается с 40-летним Франческо Тотти? И весь ужас в том, что, выходя на замену, ветеран порой устраивает партнерам мастер-класс.

Шальным «Наполи», который подтягивается к «Юве», но потом продает своего лидера ему же? Недавно Гонсало Игуаин в очередной раз отличился в матче с бывшим клубом, указал пальцем на ложу президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, а по его губам можно было прочитать: «Это твоя вина!» Аргентинец не скрывает, что перешел в «Ювентус» из-за недостаточной амбициозности босса «Наполи». Причем летом ситуация может повториться: Де Лаурентис никак не договорится о новом контракте с Дрисом Мертенсом, проводящим блестящий сезон….

Только мировой триумф способен взбаламутить это болото. Вернуть итальянским клубам веру в себя. К слову, сам «Ювентус» не побеждал в Лиге чемпионов с 1996 года, когда в его составе были Конте, Дешам, Виалли, Раванелли, юный Дель Пьеро… И Массимо Каррера.

СОЗРЕВШИЙ ПЛОД.

Два года назад «Ювентус» уже доходил до финала. Но та команда была объективно сырой. Не спасало даже наличие в центре поля Андреа Пирло. В Берлине туринцы имели мизерные шансы против «Барселоны». И по делу проиграли. Да и само появление туринцев в решающем матче казалось многим случайностью.

Героем полуфинальных поединков с «Реалом» стал тогда Альваро Мората — воспитанник мадридцев. Он же забил в финале каталонцам. Сегодня форвард снова в «Королевском клубе». Нет и Андреа Пирло, улетевшего за океан. Нет Карлоса Тевеса, развивающего футбол в Шанхае за очень хорошую зарплату. Нет Поля Погба, продажа которого в «МЮ» принесла «Юве» огромные деньги. Но им на смену пришли достойные.

Массимилиано Аллегри — тренер с сомнительной репутацией. Болельщики «Милана» до сих пор считают его одним из главных виновников кризиса, из которого команда не может выбраться по сей день. В «Юве» его тоже встречали с опаской: боялись, как бы он не развалил все хорошее, что оставил после себя Антонио Конте. Более того, даже в этом сезоне у Аллегри вспыхивали конфликты с игроками: то Дибала несколько раз не пожал ему руку, то Лихтштайнер, уходя на замену, выдал гневную тираду, то Бонуччи чуть ли не вцепился в тренера в раздевалке.

Однако кирпичик за кирпичиком Аллегри при полной поддержке боссов строил новый «Юве». И, кажется, достроил. Да, он не бог весть какой авторитет для суперзвезд, но тактик он шикарный. Его «Ювентус» умеет не только обороняться, но и шикарно атакует, он разнообразен, меняется по ходу матчей словно трансформер. Самый свежий пример: в матче с «Монако» Аллегри неожиданно поставил на правый фланг атаки Дани Алвеса, и это стало главным залогом успеха — оба гола Игуаин забил с передач бразильца.

У этого «Юве» нет слабых мест. Перед ответным матчем в Барселоне, где туринцы показали «ПСЖ», что такое уверенность в себе, главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи, приводивший «Старую синьору» к победе в Лиге чемпионов, а сборную Италии — к золоту чемпионата мира, сказал:

— Туринцы способны выиграть в этом сезоне все турниры, в которых участвуют. Сегодня «Ювентус» — лучшая команда в Европе. Например, «Барса» хороша только в атаке, а «Старая синьора» — во всем, она умеет перестраиваться и быть разной. У нее сильная оборона, изумительная атака. И, конечно, ВЕЛИКИЙ вратарь.

БУФФОН ЗАСЛУЖИЛ

О вратаре — отдельный разговор. За «Юве» в финале будет болеть куда больше людей по всему миру, чем за «Реал». Именно из-за фигуры Джанлуиджи Буффона. Ему 39 лет. В 99-м, когда форварду «Монако» Мбаппе было несколько месяцев от роду, голкипер выиграл в Лужниках Кубок УЕФА с «Пармой». Он девятикратный чемпион Италии. Чемпион мира. Но Лига чемпионов ему не покорялась.

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Неужели кто-то поспорит, что он заслужил иметь в своей коллекции такую награду? Буффон не пропустил от «Барселоны», шикарно сыграл в Монако. И работает так усердно, словно все у него впереди, а за плечами нет двух десятков сезонов. В том числе в серии B, куда он отправился вместе с «Ювентусом», не бросив клуб в сложный момент.

— Мы близки к своей цели, и было бы глупо не выкладываться сейчас на полную катушку, — сказал Буффон после матча с «Монако», — Я очень много работаю, чтобы соответствовать высокому уровню, несмотря на возраст. А моя мотивация — играть так, чтобы всем было грустно, когда я решу уйти.

Не сомневайся, Джанлуиджи. Все будут рыдать. Даже болельщики «Торино». Удачи в Кардиффе!