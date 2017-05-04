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4 мая 2017, 16:05 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Рамос не будет наказан за удар Эрнандеса локтем в голову

Капитан «Реала» Серхио Рамос избежит наказания за инцидент в первом матче ½ финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0), сообщает Marca.

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© AP 2017

В концовке первого тайма при подаче углового он ударил локтем в затылок Лукаса Эрнандеса. Арбитр Мартин Аткинсон оставил эпизод без внимания.

УЕФА может выносить дополнительное наказание за фол, не замеченный арбитром, только в случаях тяжелой травмы футболистов или особой грубости. По версии дисциплинарного комитета, данный эпизод не попадает под эти критерии.

Таким образом, Рамос не будет дисквалифицирован на ответный матч, который состоится 10 мая. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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