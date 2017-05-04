«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю

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Ни разу в истории Лиги чемпионов клубы, оказавшиеся в ситуации проигравших полуфиналистов, не пробивались в следующий раунд.

«Реал» уже в третий раз в истории Лиги чемпионов выиграл первый матч на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0. До земляков из «Атлетико» мадридцы устраивали подобный разнос «Галатасараю» и дортмундской «Боруссии», причем голами неизменно отмечался Криштиану Роналду. В ответных встречах «сливочные» оба раза уступали, но разбазарить огромное преимущество себе не позволяли. Любопытно, что только однажды клуб, начавший противостояние с победы 3:0, не проиграл в ответной встрече — со знаком «плюс» две недели назад отметился «Ювентус», засушивший «Барселону» на «Камп Ноу».

Ответные матчи после победы 3:0 в плей-офф Лиге чемпионов

Сезон Стадия Пара Ответный матч 2000/01 1/4 Лидс - Депортиво - 3:0 0:2 2012/13 1/4 Реал - Галатасарай - 3:0 2:3 2013/14 1/4 Реал - Боруссия Д - 3:0 0:2 2014/15 1/2 Барселона - Бавария - 3:0 2:3 2016/17 1/4 Ювентус - Барселона - 3:0 0:0

5 матчей.

Ответные матчи: +0=1−4.

Исход для победителя первого матча: +5=0.

В Монако «Ювентус» во второй раз в сезоне добыл выездное преимущество в два гола. В 1/8 финала туринцы без труда дожали «Порту», в очередной раз доказав, что гостевые 2:0 — гарантия прохода в следующую стадию. Ведь из 14 команд, проигравших дома с таким счетом, только «Шальке» удалось добиться успеха в ответной встрече. Немцы два года назад заставили серьезно понервничать болельщиков «Реала», но пробиться в оказавшийся необычайно близким четвертьфинал не смогли.

Ответные матчи после домашнего поражения 0:2 в плей-офф Лиги чемпионов

Сезон Стадия Пара Ответный матч 1995/96 1/4 Боруссия Д - Аякс - 0:2 0:1 2001/02 1/4 Депортиво - МЮ - 0:2 2:3 2001/02 1/2 Барселона - Реал - 0:2 1:1 2007/08 1/4 Рома - МЮ - 0:2 0:1 2010/11 1/8 Копенгаген - Челси - 0:2 0:0 2010/11 1/2 Шальке - МЮ - 0:2 1:4 2010/11 1/2 Реал - Барселона - 0:2 1:1 2011/12 1/4 Марсель - Бавария - 0:2 0:2 2013/14 1/8 Арсенал - Бавария - 0:2 1:1 2013/14 1/8 Манчестер Сити - Барселона - 0:2 1:1 2014/15

1/8

Шальке - Реал - 0:2

4:3

2015/16

1/8

Рома - Реал - 0:2

0:2

2015/16

1/8

Арсенал - Барселона - 0:2

1:3

2016/17

1/8

Порту - Ювентус - 0:2

0:1



14 матчей.

Ответные матчи: +1=4−9.

Исход для победителя первого матча: +14−0.