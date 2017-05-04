«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю
Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ни разу в истории Лиги чемпионов клубы, оказавшиеся в ситуации проигравших полуфиналистов, не пробивались в следующий раунд.
«Реал» уже в третий раз в истории Лиги чемпионов выиграл первый матч на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0. До земляков из «Атлетико» мадридцы устраивали подобный разнос «Галатасараю» и дортмундской «Боруссии», причем голами неизменно отмечался Криштиану Роналду. В ответных встречах «сливочные» оба раза уступали, но разбазарить огромное преимущество себе не позволяли. Любопытно, что только однажды клуб, начавший противостояние с победы 3:0, не проиграл в ответной встрече — со знаком «плюс» две недели назад отметился «Ювентус», засушивший «Барселону» на «Камп Ноу».
Ответные матчи после победы 3:0 в
|Сезон
|Стадия
|Пара
|Ответный матч
|2000/01
|1/4
|Лидс - Депортиво - 3:0
|0:2
|2012/13
|1/4
|Реал - Галатасарай - 3:0
|2:3
|2013/14
|1/4
|Реал - Боруссия Д - 3:0
|0:2
|2014/15
|1/2
|Барселона - Бавария - 3:0
|2:3
|2016/17
|1/4
|Ювентус - Барселона - 3:0
|0:0
5 матчей.
Ответные матчи: +0=1−4.
Исход для победителя первого матча: +5=0.
В Монако «Ювентус» во второй раз в сезоне добыл выездное преимущество в два гола. В 1/8 финала туринцы без труда дожали «Порту», в очередной раз доказав, что гостевые 2:0 — гарантия прохода в следующую стадию. Ведь из 14 команд, проигравших дома с таким счетом, только «Шальке» удалось добиться успеха в ответной встрече. Немцы два года назад заставили серьезно понервничать болельщиков «Реала», но пробиться в оказавшийся необычайно близким четвертьфинал не смогли.
Ответные матчи после домашнего поражения 0:2 в
|Сезон
|Стадия
|Пара
|Ответный матч
|1995/96
|1/4
|Боруссия Д - Аякс - 0:2
|0:1
|2001/02
|1/4
|Депортиво - МЮ - 0:2
|2:3
|2001/02
|1/2
|Барселона - Реал - 0:2
|1:1
|2007/08
|1/4
|Рома - МЮ - 0:2
|0:1
|2010/11
|1/8
|Копенгаген - Челси - 0:2
|0:0
|2010/11
|1/2
|Шальке - МЮ - 0:2
|1:4
|2010/11
|1/2
|Реал - Барселона - 0:2
|1:1
|2011/12
|1/4
|Марсель - Бавария - 0:2
|0:2
|2013/14
|1/8
|Арсенал - Бавария - 0:2
|1:1
|2013/14
|1/8
|Манчестер Сити - Барселона - 0:2
|1:1
|2014/15
|1/8
|Шальке - Реал - 0:2
|4:3
|2015/16
|1/8
|Рома - Реал - 0:2
|0:2
|2015/16
|1/8
|Арсенал - Барселона - 0:2
|1:3
|2016/17
|1/8
|Порту - Ювентус - 0:2
|0:1
14 матчей.
Ответные матчи: +1=4−9.
Исход для победителя первого матча: +14−0.
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