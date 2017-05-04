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4 мая 2017, 9:02 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю

Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса».

Болельщики провожают игроков мадридского Реала на стадион перед матчем с Атлетико. Увеличить
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© AP 2017

Ни разу в истории Лиги чемпионов клубы, оказавшиеся в ситуации проигравших полуфиналистов, не пробивались в следующий раунд.

«Реал» уже в третий раз в истории Лиги чемпионов выиграл первый матч на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0. До земляков из «Атлетико» мадридцы устраивали подобный разнос «Галатасараю» и дортмундской «Боруссии», причем голами неизменно отмечался Криштиану Роналду. В ответных встречах «сливочные» оба раза уступали, но разбазарить огромное преимущество себе не позволяли. Любопытно, что только однажды клуб, начавший противостояние с победы 3:0, не проиграл в ответной встрече — со знаком «плюс» две недели назад отметился «Ювентус», засушивший «Барселону» на «Камп Ноу».

Ответные матчи после победы 3:0 в плей-офф Лиге чемпионов

Сезон Стадия Пара Ответный матч
2000/01 1/4 Лидс - Депортиво - 3:0 0:2
2012/13 1/4 Реал - Галатасарай - 3:0 2:3
2013/14 1/4 Реал - Боруссия Д - 3:0 0:2
2014/15 1/2 Барселона - Бавария - 3:0 2:3
2016/17 1/4 Ювентус - Барселона - 3:0 0:0

5 матчей.

Ответные матчи: +0=1−4.

Исход для победителя первого матча: +5=0.

В Монако «Ювентус» во второй раз в сезоне добыл выездное преимущество в два гола. В 1/8 финала туринцы без труда дожали «Порту», в очередной раз доказав, что гостевые 2:0 — гарантия прохода в следующую стадию. Ведь из 14 команд, проигравших дома с таким счетом, только «Шальке» удалось добиться успеха в ответной встрече. Немцы два года назад заставили серьезно понервничать болельщиков «Реала», но пробиться в оказавшийся необычайно близким четвертьфинал не смогли.

Ответные матчи после домашнего поражения 0:2 в плей-офф Лиги чемпионов

Сезон Стадия Пара Ответный матч
1995/96 1/4 Боруссия Д - Аякс - 0:2 0:1
2001/02 1/4 Депортиво - МЮ - 0:2 2:3
2001/02 1/2 Барселона - Реал - 0:2 1:1
2007/08 1/4 Рома - МЮ - 0:2 0:1
2010/11 1/8 Копенгаген - Челси - 0:2 0:0
2010/11 1/2 Шальке - МЮ - 0:2 1:4
2010/11 1/2 Реал - Барселона - 0:2 1:1
2011/12 1/4 Марсель - Бавария - 0:2 0:2
2013/14 1/8 Арсенал - Бавария - 0:2 1:1
2013/14 1/8 Манчестер Сити - Барселона - 0:2 1:1
2014/15
 1/8
 Шальке - Реал - 0:2
 4:3
2015/16
 1/8
 Рома - Реал - 0:2
 0:2
2015/16
 1/8
 Арсенал - Барселона - 0:2
 1:3
2016/17
 1/8
 Порту - Ювентус - 0:2
 0:1

14 матчей.

Ответные матчи: +1=4−9.

Исход для победителя первого матча: +14−0.

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