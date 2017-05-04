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4 мая 2017, 8:51 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Карасев рассудит Моуринью и «Сельту»

Сегодня в Виго пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Сельтой» и «МЮ».

Сегодня в Виго пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы между Сельтой и МЮ. Увеличить
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Удивительно миролюбивый на внутренней арене «МЮ» вполне мог занимать сейчас гарантирующее пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов третье место. Вместо этого команда Жозе Моуринью испытывает нервы своих многочисленных поклонников и видит впереди спины «Ливерпуля» и земляков из «Сити». Победа в Лиге Европы — даже более осязаемая цель, и акцент на ее достижение становится все более очевидным. Так, в воскресной игре с «Суонси» в запасе остался не только вернувшийся недавно в строй Мата, но и Мхитарян, сменивший Руни лишь после ответного валлийского гола.

Отдохнуть должен был и Валенсия, однако эквадорцу пришлось уже на 9-й минуте выходить вместо получившего очередную травму Шоу. Невезучий Люк теперь пропустит не только финиш сезона, но и, возможно, молодежный чемпионат Европы. И это лишь эпизод в бесконечной череде повреждений ведущих игроков, что стало в этом сезоне бичом «красных дьяволов». Напасть не миновала даже главную звезду Ибрагимовича, который во вторник успешно перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок. Как заверил агент Златана Мино Райола, угрозы карьере нет, а сам Ибра вдохновил своих поклонников жизнеутверждающими постами в Инстаграм.

Между тем, долгое лечение предстоит Рохо. Моуринью даже шутил, что усердно тренируется и готовится сам сыграть в центре обороны. Это было еще до воскресного тура, после которого Особенный сетовал уже на состояние здоровья Байи и выражал надежду, что травма игравшего без замен весь апрель футболиста окажется несерьезной. Болельщики даже в шутку предложили помочь команде прилетевшему в Испанию ветерану Рио Фердинанду, однако на вчерашней тренировке присутствовал не только Байи, но и долго лечившиеся Джоунс со Смоллингом.

Судя по Твиттеру сиявшего, как самовар Криса, сообщения о запрете пользоваться соцсетями за 48 часов до матча оказались несколько преувеличены, а ограничения все же не тотальные и не касаются снимков клубной пресс-службы. Паническими, а скорее артистическими оказались и заявления Моуринью о том, что в центральных защитников придется переквалифицироваться Кэррику и Дармиану. Уже вчера Особенный заверил: в Виго готовы сыграть не только планово возобновивший занятия Погба, но и упомянутые выше два игрока обороны.

У «Сельты», которая проведет при аншлаге второй кряду домашний еврокубковый матч, и близко не наблюдалось таких проблем с составом. К длительному отсутствию нападающего Росси и не играющего в плей-офф голкипера Бланко давно привыкли, а пропустивший из-за ушиба один тур защитник Планас вернулся в общую группу. В спортивной же плане галисийцы, похоже, мыслями находятся исключительно в Европе, тогда как в ла лиге команда Эдуардо Бериццо скатилась во вторую десятку. Виной тому серия из трех поражений и пять проигрышей в шести последних турах, но Виго верит в европейское чудо, окрасившись в голубые клубные цвета.

Обслужит матч бригада российских судей во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Антон Аверьянов, Тихон Калугин (ассистенты), Сергей Лапочкин, Сергей Иванов (дополнительные ассистенты) и Игорь Демешко (резервный арбитр). Они, кстати, работали в этой Лиге Европы на четвертьфинальном матче «Аякс» — «Шальке».

ЦИФРЫ

1-й раз сыграет в полуфинале еврокубка «Сельта».

2 из трех полуфиналов выиграл у испанских клубов «Манчестер Юнайтед», и в обоих случаях манкунианцы побеждали в Лиге чемпионов.

5 голов на счету самых результативных из представителей продолжающих выступления в турнире команд — Яго Аспаса («Сельта») и Златана Ибрагимовича («МЮ»). Они на один мяч отстают от Жулиану («Зенит») и Джеко («Рома»).

35 раз нарушались правила против хавбека галисийцев Пабло Эрнандеса — самого «обижаемого» игрока текущего турнира.

ЦИТАТЫ

Жозе МОУРИНЬЮ, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:

— «Сельта» из-за своего положения в ла лиге находилась в комфортной ситуации, и могла думать только о Лиге Европы. Это позволяло дать отдых игрокам, чтобы они находились в максимальных кондициях. Нас ждет очень сложная игра.

Я не слишком много думаю о достижениях. Я знаю, что это единственный турнир, который «Манчестер Юнайтед» пока не выигрывал. Было бы здорово замкнуть круг и потом говорить: «Мы являемся клубом, который выиграл все турниры в футбольном мире». При стольких проблемах из-за травм это было бы отличное достижение для нас и позволило бы вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Йон ГВИДЕТТИ, нападающий «Сельты»:

— В футболе случаются чудеса, если в них верить. С той психологией, которую мы здесь выработали, нет ничего невозможного. Да, у нас скромный клуб. Возможно, другие нас не замечают, но мы знаем, насколько мы сильны. Мы два года подряд обыгрывали «Барселону», выбивали «Реал» из Кубка Испании, побеждали «Атлетико». Мы доказали, что у нас хорошая команда. Финал на «Френдс Арене» в пригороде моего родного Стокгольма станет чем-то вроде сбывшейся мечты. Для уроженца Стокгольма это прекрасная возможность, но ее надо заслужить.

СЕЛЬТА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

© Спорт-Экспресс

4 мая. Виго. Стадион «Балаидос». 22.05 (Матч ТВ. Матч! Футбол 1).
Судья: КАРАСЕВ (Россия).

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Новости Еврокубков

«Сельта» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в полуфинале футбольной Лиги Европы

«Сельта» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в полуфинале футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Первый полуфинальный матч футбольной Лиги Европы между испанской «Сельтой» и английским клубом «Манчестер Юнайтед» пройдет в четверг в Виго. Английский клуб под руководством Жозе Моуринью считается главным фаворитом турнира, тогда как «Сельта» ранее никогда не добиралась до столь высокой еврокубковой стадии.
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