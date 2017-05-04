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Мнение тренеров

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

«Поздравляю ребят. Это был непростой матч. “Монако” показал свою силу. У соперника много очень техничных игроков. Буффон сделал великолепный сейв при равном счете. В самых важных матчах Буффон — самый лучший в мире. Однако, дело не сделано. В Турине “Монако” будет нечего терять. Этот сезон может стать для нас особенным».

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим:

«Хочу похвалить своих игроков, который провели хороший матч. Первые 15 минут «Ювентус» владел огромным преимуществом, но потом мы смогли успокоить игру.

Соперник не предоставил Мбаппе пространства для атаки, а Буффон сделал несколько классных сэйвов. Это предрешило исход встречи. Но мы не теряем надежду, хотя понимаем, что в Турине у нас будет немного шансов на выход в финал.

Мнение игроков

Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини:

«2:0 в гостях — отличный результат. Мы очень рады, но мы можем играть еще лучше, особенно в защите, и создавать больше моментов для наших классных форвардов. Поздравляю Дани Алвеса и Игуаина с отличной игрой. Мы дали сопернику несколько возможностей, но Джиджи был на высоте.



Мы хотим выйти в финал и подойдем к нему по-другому, не так, как два года назад. После того поражения мы с каждым днем становились сильнее».

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон:

«В каждой игре я хочу доказать, что достоин играть на самом высоком уровне несмотря на свой возраст. Для этого я много работаю. Мне хочется, чтобы люди грустили, когда я уйду. Мы провели великолепный матч. У “Монако” отличные нападающие, поэтому мы должны были сыграть именно так. Хотим прибавлять с каждым днем. Мы близки к нашей цели, и было бы глупо сейчас не выкладываться на полную катушку».

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин:

«Ради таких моментов я борюсь изо всех сил. Очень рад тому, что сумел забить, но еще ничего не кончено. Я долго не мог отличиться в Лиге чемпионов, но понимал, что надо сохранять спокойствие и продолжать вкалывать».

Капитан «Монако» Фабиньо:

«Ювентус» был лучше и заслужил победу. Но мы не сдадимся. Сделаем все возможное в ответном игре. Нас рано списывать со счетов, учитывая наше нападение.

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва:

«В матче с одной из лучших команд Европы трудно найти пространство в атаке. Теперь будет очень сложно, но нет ничего невозможного».

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе:

«Сказался недостаток опыта, но еще важнее то, что мы плохо сыграли при завершении своих атак. “Ювентус”, наоборот, из двух моментов выжал два гола. Мы создали больше, но забить не смогли. Это хороший урок для нас. Он поможет нам стать сильнее».

Мнение журналистов

Дэвид Кроссан:

«Хозяева теперь наверняка до конца понимают, что имел в виду бывший наставник “Монако” Дидье Дешам, говоря: матчи на высоком уровне выигрываются за счет мелочей. Больший опыт “Юве” в поединках такого уровня время от времени был очень заметен. Хотя “Монако” может только сожалеть об упущенных возможностях и ошибке Бакайоко, приведшей ко второму голу. Теперь монегаски должны совершать подвиг в Турине. Они забили по три мяча в гостях и “Манчестер Сити”, и “Боруссии”. Но при этом и сами обязательно пропускали…».

Паоло Меникуччи: