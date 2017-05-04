Буффон хочет, чтобы люди грустили, когда он завершит карьеру

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«Ювентус» в среду в гостях в первом матче полуфинала Лиги чемпионов победил «Монако» со счетом 2:0. 39-летний Буффон провел сотую игру в турнире.

«В каждом матче я хочу показать, что достоин играть на таком уровне невзирая на возраст. Я много для этого работаю. Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду. Мы провели великолепный матч. У “Монако” превосходное нападение, поэтому мы должны были сыграть именно так. Хотим прибавлять с каждым днем. Мы близки к нашей цели, и было бы глупо сейчас не выкладываться на полную катушку», — цитирует Буффона сайт УЕФА.

Ответный матч «Ювентуса» с «Монако» состоится 9 мая в Турине.