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4 мая 2017, 8:21 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Буффон хочет, чтобы люди грустили, когда он завершит карьеру

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Голкипер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон заявил, что хочет, чтобы люди грустили, когда он завершит карьеру.

Голкипер итальянского футбольного клуба Ювентус Джанлуиджи Буффон заявил что хочет чтобы люди грустили когда он завершит карьеру. Увеличить
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«Ювентус» в среду в гостях в первом матче полуфинала Лиги чемпионов победил «Монако» со счетом 2:0. 39-летний Буффон провел сотую игру в турнире.

«В каждом матче я хочу показать, что достоин играть на таком уровне невзирая на возраст. Я много для этого работаю. Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду. Мы провели великолепный матч. У “Монако” превосходное нападение, поэтому мы должны были сыграть именно так. Хотим прибавлять с каждым днем. Мы близки к нашей цели, и было бы глупо сейчас не выкладываться на полную катушку», — цитирует Буффона сайт УЕФА.

Ответный матч «Ювентуса» с «Монако» состоится 9 мая в Турине.

3.05.2017 21:45 Зрители 16762 Плей-офф: 1/2 финала Stade Louis II
Монако 0:2 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Леонарду Жардим Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (Дани Алвес) 29′
9 Гонсало Игуаин (Дани Алвес) 59′
Составы
Даниэль Субашич 1
Набиль Дирар 7
Джибриль Сидибе 19
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Радамель Фалькао (к) 9
Кильян Мбаппе 29
37′ Фабинью 2
82′ Бернарду Силва 10
Альмами Туре 38
67′ Тома Лемар 27
Валер Жермен 18
66′ Темуе Бакайоко 14
Жоау Моутинью 8
1 Джанлуиджи Буффон (к)
3 Джорджо Кьеллини 69′
15 Андреа Барцальи
19 Леонардо Бонуччи 21′
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
21 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич
9 Гонсало Игуаин 77′
16 Хуан Куадрадо
5 Миралем Пьянич 89′
18 Марио Лемина
8 Клаудио Маркизио 81′ 58′
28 Томас Ринкон
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
7 Угловые 3
11 Фолы 13
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
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