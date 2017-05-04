Вице-президент «Монако» Васильев: Реванш в Турине? Чудеса бывают, нужно верить
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:2) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
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© AP 2017
«Сегодня мы играли с большой командой, а их голкипер Джанлуиджи Буффон проделал большую работу. Когда у “Монако” были моменты, он сыграл великолепно. Мы не реализовали свои шансы. В любом случае, горжусь своей командой.
|3.05.2017 21:45
|Зрители 16762
|Плей-офф: 1/2 финала
|Stade Louis II
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|13
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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