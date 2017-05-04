Вице-президент «Монако» Васильев: Реванш в Турине? Чудеса бывают, нужно верить

«Сегодня мы играли с большой командой, а их голкипер Джанлуиджи Буффон проделал большую работу. Когда у “Монако” были моменты, он сыграл великолепно. Мы не реализовали свои шансы. В любом случае, горжусь своей командой. Всё-таки это полуфинал Лиги чемпионов. Отыграться будет очень трудно. Не знаю, какие у нас на это шансы, но сейчас нужно сосредоточиться на ближайшем матче в чемпионате. После этого будем думать о реванше. Чудеса бывают, нужно верить», — цитирует Васильева L`Equipe.