Джанлуиджи Буффон: Хочу закончить карьеру так, чтобы людям было от этого грустно
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после первого полуфинала Лиги чемпионов против «Монако» (2:0) отметил, что старается всегда помочь команде, когда она в том нуждается.
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По словам вратаря, он каждый день доказывает то, что заслуживает своего места на поле.
— Команда играла хорошо. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы не возникло проблем во втором матче, — приводит Football Italia слова Буффона. — Еще после матчей с «Барселоной» я говорил, что мы работаем каждый день, чтобы стать лучше. У нас не так много времени, но команда использует его по максимуму.
Моя цель состоит в том, чтобы доказать, что я заслуживаю свое место. Хочу закончить свою карьеру так, чтобы люди говорили, что им грустно от этого. Не слежу за своими сэйвами и статистикой, но стараюсь всегда быть готовым к тому, что команде может понадобиться моя помощь. До тех пор, пока я это делаю, чувствую себя счастливым.
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