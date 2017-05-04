Джанлуиджи Буффон: Хочу закончить карьеру так, чтобы людям было от этого грустно

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По словам вратаря, он каждый день доказывает то, что заслуживает своего места на поле.

— Команда играла хорошо. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы не возникло проблем во втором матче, — приводит Football Italia слова Буффона. — Еще после матчей с «Барселоной» я говорил, что мы работаем каждый день, чтобы стать лучше. У нас не так много времени, но команда использует его по максимуму.

Моя цель состоит в том, чтобы доказать, что я заслуживаю свое место. Хочу закончить свою карьеру так, чтобы люди говорили, что им грустно от этого. Не слежу за своими сэйвами и статистикой, но стараюсь всегда быть готовым к тому, что команде может понадобиться моя помощь. До тех пор, пока я это делаю, чувствую себя счастливым.