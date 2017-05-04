Мбаппе: «Ювентус» реализовал оба голевых момента, а «Монако» был расточителен

«Нам немного не хватило опыта. Мы создали много моментов, но были слишком расточительны. У “Ювентуса” была два реальных шанса забить, и они воплотили их в два гола. Сегодня Буффон совершил несколько отличных сейвов, но мы постараемся огорчить его во втором матче. Мы каждый день упорно работаем, чтобы противостоять сильнейшим футболистам, и это хороший опыт. Благодаря таким матчам ты быстрее прогрессируешь», — приводит слова Мбаппе L’Equipe со ссылкой на beIN Sport.