Мбаппе: «Ювентус» реализовал оба голевых момента, а «Монако» был расточителен
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал итоги первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).
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© AP 2017
«Нам немного не хватило опыта. Мы создали много моментов, но были слишком расточительны. У “Ювентуса” была два реальных шанса забить, и они воплотили их в два гола. Сегодня Буффон совершил несколько отличных сейвов, но мы постараемся огорчить его во втором матче. Мы каждый день упорно работаем, чтобы противостоять сильнейшим футболистам, и это хороший опыт. Благодаря таким матчам ты быстрее прогрессируешь», — приводит слова Мбаппе L’Equipe со ссылкой на beIN Sport.
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