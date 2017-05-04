«Сельта» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в полуфинале футбольной Лиги Европы

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Обе команды никогда не выигрывали этот трофей, но если для испанцев нынешний сезон является лучшим в истории, то МЮ трижды (в 1968, 1999 и 2008 гг) выигрывали Кубок/Лигу европейских чемпионов. «Манчестер Юнайтед» во главе с португальским специалистом Жозе Моуринью является главным фаворитом Лиги Европы, к тому же именитому клубу будет непросто пробиться в следующем сезоне в Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» пропустил главный еврокубковый турнир в нынешнем году, а в премьер-лиге подопечные Моуринью занимают лишь пятое место. Если подняться выше не удастся, «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге чемпионов, лишь победив в Лиге Европы.

В 34 матчах чемпионата Англии манкунианцы проиграли лишь трижды, однако 14 раз сыграли вничью, потеряв много важных очков. От идущих на четвертой строчке земляков из «Сити» «Юнайтед» отстает всего на одно очко, однако команде Моуринью 7 и 14 мая предстоят два непростых гостевых матча с лондонскими «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

«Манчестеру» часто не хватает остроты в нападении, тем более в четвертьфинале Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» тяжелую травму получил шведский лидер атак Златан Ибрагимович. «Манчестер Юнайтед» сумел дожать «Андерлехт» лишь в дополнительное время, в еврокубковом турнире команде Моуринью пока удается добиваться нужного результата. Так было и в 1/8 финала с «Ростовом» — российский клуб, славящийся дисциплиной и надежной обороной, был повержен — 1:1, 1:0.

В прошлое воскресенье «Манчестер Юнайтед» провел очередной неудачный матч, на своем поле сыграв вничью (1:1) с находящимся в зоне вылета «Суонси». Вернувшийся в строй после повреждения капитан команды Уэйн Руни реализовал пенальти, но в концовке исландский полузащитник Гилфи Сигурдссон спас аутсайдера от поражения. Впрочем, результативная ничья в первом выездном матче наверняка устроит Моуринью, учитывая, что серии с «Ростовом» и «Андерлехтом» его команда начинала именно с гостевого счета 1:1.

Атакующая «Сельта»

«Сельта» впервые в истории добралась до полуфинала еврокубкового турнира, чего команде не удавалось даже в славные времена на стыке веков, когда лидерами галисийцев являлись российские полузащитники Валерий Карпин и Александр Мостовой. В чемпионате Испании «Сельта» выделяется хорошо поставленной атакующей игрой, хотя проблемы в обороне не позволили в прошлом году подняться выше шестого места. В нынешнем сезоне «Сельта» имеет в активе яркие победы — к примеру, над «Барселоной» со счетом 4:3, но при этом пять раз команда из Виго проиграла с разгромным счетом. В том числе и в последнем матче с «Атлетиком» из Бильбао на своем поле (0:3).

Впрочем, эту встречу «Сельта», как и многие предыдущие, проводила без своих лидеров, которых аргентинский наставник Эдуардо Бериссо использует в основном в Лиге Европы. Во многом из-за этого в чемпионате Испании «Сельта» занимает лишь 11-е место, потеряв все шансы пробиться в еврокубки через национальное первенство.

«Сельта» здорово выступила в плей-офф, где выбила из борьбы лидера чемпионата Украины «Шахтер», а также «Краснодар» и бельгийский «Генк». Причем каждый раз ключевыми становились успешно проведенные «Сельтой» ответные гостевые матчи.

Матч «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго, начало — 22:05 мск. Обслужит встречу российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому будут помогать дополнительные ассистенты за воротами Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Ответная встреча состоится 11 мая в Манчестере. Накануне был сыгран первый полуфинальный матч в серии между «Аяксом» (Нидерланды) и французским «Лионом» (4:1). Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме.