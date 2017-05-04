Аллегри: Буффон выручил «Ювентус» в матче с «Монако», а на Пьянича я очень зол

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«Нужно похвалить команду, потому что игра получилось не такой лёгкой. Игроки «Монако» очень техничны. Мы совершили несколько ошибок, а при счёте 0:0 «Ювентус» выручил Буффон. Когда на поле становится жарко, на Джанлуиджи можно положиться. Он лучший голкипер мира, который всегда готов к большим матчам.

Я очень зол на Пьянича. Он может быть в тройке лучших полузащитников мира, но каждый раз, когда ошибается при передаче, ведёт себя так, будто это конец света. Ему нужно оставаться спокойным и расслабленным в таких ситуациях. Он реализовал лишь часть своего потенциала.

Команда проводит великолепный сезон. Для того, чтобы он стал выдающимся, нужно оставаться спокойными и сконцентрированными, — цитирует Аллегри Football Italia.