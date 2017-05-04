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4 мая 2017, 0:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Игуаин по Пьяничу побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако»

Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака — и «Ювентус» едет домой победителем.

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Подвиги «Монако» в этом сезоне основаны на многих аспектах игры, но среди всех можно выделить главный: скорость. Атаки строятся по простому принципу: игрок с мячом знает, что может отдать пас сильнее, чем обычно — свои догонят. Можно простреливать в штрафную с силой удара Роберто Карлоса — свои среагирую. Можно пробросить мяч мимо соперника, не думая о том, что его страхуют — страхующий тоже опоздает. «Монако» действительно играет безумно быстро. Звучит банально? Однообразно? Да, так же однообразно, как финт Гарринчи. Тот делал одно и то же ложное движение вправо 15 лет. И 15 лет обыгрывал защитников. «Монако» действительно напряг «Ювентус» своими прямолинейными пасами на фланг, рывками в лицевую и прострелами в район одиннадцати метров.

«Ювентус» всё это знал. Играл компактно, сдваивал фланги, не заигрывался в атаке. Несмотря на официальную графику УЕФА с расстановкой 4−2−3−1 с Дани Алвесом в атаке, в реальности Макс Аллегри играл с тремя центральными защитниками, а Дибала и Манджукич помогали в обороне на флангах. И всё равно «Ювентус» пропускал выпады.

В первые полчаса «Монако» создал больше опасных моментов у ворот Буффона, чем «Барселона» за первый матч. Хозяев подвёл источник их силы. Молодость позволяет нестись мимо пыхтящих Бардцальи и Кьеллини, но она же заставляет слишком легкомысленно относится к голевым шансам. Мбаппе бил в упор с восьми метров, но не смог как следует попасть по мячу головой: ударил в неточно и по центру. Через четыре минуты случился очередной прорыв «Монако» по флангу и сильный прострел: Мбаппе, естественно, сыграл на опережение и сильно пробил- в ближний, Буффон такое вытаскивает без проблем.

На 20-й минуте Бонуччи явно перестарался с тактическим фолом. Уже в самом конце подката он въехал носком в пятку Фалькао и устроился на жёлтую карточку. Казалось, «Ювентус» разозлился. Туринцы и сами создавали моменты, но на расточительность хозяев они ответили парой неточных ударов Игуаина. Аргентинец долго входил в игру: сначала упал, когда Дибала сделал пас на ход в штрафную, потом нанёс сильный удар куда-то к западу от ворот Субашича, потом снова упал. Но это Игуаин. Ему нужно сначала заставить болельщиков бьянконери схватиться руками за голову, закатить глаза и эмоционально крикнуть что-то о 100 млн евро, а потом аргентинец забивает.

Голевая атака получилась выдающейся. Правда, это смешно, когда говорят о том, что итальянские команды незрелищные. Они прагматичные, и если кратчайший путь к воротам соперника — это шедевр, итальянцы создают шедевр. Дибала в воздухе пяткой сбросил мяч на ход Игуаину, тот бросил в прорыв Дани Алвеса, а бразилец ответил голевой передачей — тоже пяткой. Ох.

«Монако» так стремился создавать пространство, но в итоге создал его для «Ювентуса». Гости показали хозяевам, что для гола хватит и одной быстрой атаки. Детям в красно-белой форме было, чему поучиться.

После того, как «Ювентус» провёл для хозяев урок реализации моментов, начался урок засушивания игры. Гости в принципе не пересекали линию мяча. «Монако» перекатывал мяч с фланга на фланг — прострелить некуда, пробросить некуда. Минут через 10 жёлтую карточку получил Фабиньо — теперь он от злости неоправданно грубо ударил Пьянича обеими ногами. Роли переменились.

«Монако» мог перевернуть ход матча, когда Пьянич обрезал полкоманды, но упустил и этот шанс. Действительно, когда столько забиваешь, трудно относиться к каждому моменту, как к последнему. «Ювентус» мог наказать через пять минут, но в воротах у «Монако», хотя и не Буффон, но тоже не случайный человек — Даниэль Субашич давно заслужил отдельный текст в жанре оды. Правда, в следующем эпизоде и он был бессилен. После обреза Бакайоко Дани Алвес сделал банальный навес на дальнюю штангу… нет, извините. После обреза Бакайоко Дани Алвес сделал гениальный навес на дальнюю штангу, а Игуаин отцепился от Камила Глика. Отметим, что поляк особо не возражал. Гонсало классно пробил в касание под штангу.

В последние 30 минут на поле не происходило ничего. В этом сила «Ювентуса». В начале сезона, да и зимой тоже о запасе прочности туринцев приходилось гадать. Наверное, сейчас уже можно предположить, насколько «Ювентус» силён. Настолько, насколько нужно.

3.05.2017 21:45 Зрители 16762 Плей-офф: 1/2 финала Stade Louis II
Монако 0:2 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Леонарду Жардим Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (Дани Алвес) 29′
9 Гонсало Игуаин (Дани Алвес) 59′
Составы
Даниэль Субашич 1
Набиль Дирар 7
Джибриль Сидибе 19
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Радамель Фалькао (к) 9
Кильян Мбаппе 29
37′ Фабинью 2
82′ Бернарду Силва 10
Альмами Туре 38
67′ Тома Лемар 27
Валер Жермен 18
66′ Темуе Бакайоко 14
Жоау Моутинью 8
1 Джанлуиджи Буффон (к)
3 Джорджо Кьеллини 69′
15 Андреа Барцальи
19 Леонардо Бонуччи 21′
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
21 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич
9 Гонсало Игуаин 77′
16 Хуан Куадрадо
5 Миралем Пьянич 89′
18 Марио Лемина
8 Клаудио Маркизио 81′ 58′
28 Томас Ринкон
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
7 Угловые 3
11 Фолы 13
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
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