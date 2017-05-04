Игуаин: «Ювентус» в восторге от гостевой победы над «Монако»

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«Я очень счастлив. Это был важный матч для “Ювентуса”, после которого мы возвращаемся домой с победой. Мне никак не удавалось забить в матчах плей-офф Лиги чемпионов, но я знал, что нужно сохранять спокойствие и усердно работать. “Ювентус” также хотел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы в восторге от результата матча», — цитирует Игуаина пресс-служба УЕФА.