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4 мая 2017, 0:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Игуаин: «Ювентус» в восторге от гостевой победы над «Монако»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который оформил дубль в первом гостевом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:0), поделился впечатлениями от победы.

Итальянский Ювентус на выезде обыграл Монако со счетом 2:0 в первом матче ½ финала футбольной Лиги чемпионов. Увеличить
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© AP 2017

«Я очень счастлив. Это был важный матч для “Ювентуса”, после которого мы возвращаемся домой с победой. Мне никак не удавалось забить в матчах плей-офф Лиги чемпионов, но я знал, что нужно сохранять спокойствие и усердно работать. “Ювентус” также хотел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы в восторге от результата матча», — цитирует Игуаина пресс-служба УЕФА.

3.05.2017 21:45 Зрители 16762 Плей-офф: 1/2 финала Stade Louis II
Монако 0:2 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Леонарду Жардим Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (Дани Алвес) 29′
9 Гонсало Игуаин (Дани Алвес) 59′
Составы
Даниэль Субашич 1
Набиль Дирар 7
Джибриль Сидибе 19
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Радамель Фалькао (к) 9
Кильян Мбаппе 29
37′ Фабинью 2
82′ Бернарду Силва 10
Альмами Туре 38
67′ Тома Лемар 27
Валер Жермен 18
66′ Темуе Бакайоко 14
Жоау Моутинью 8
1 Джанлуиджи Буффон (к)
3 Джорджо Кьеллини 69′
15 Андреа Барцальи
19 Леонардо Бонуччи 21′
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
21 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич
9 Гонсало Игуаин 77′
16 Хуан Куадрадо
5 Миралем Пьянич 89′
18 Марио Лемина
8 Клаудио Маркизио 81′ 58′
28 Томас Ринкон
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
7 Угловые 3
11 Фолы 13
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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