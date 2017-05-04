Игуаин: «Ювентус» в восторге от гостевой победы над «Монако»
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который оформил дубль в первом гостевом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:0), поделился впечатлениями от победы.
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© AP 2017
«Я очень счастлив. Это был важный матч для “Ювентуса”, после которого мы возвращаемся домой с победой. Мне никак не удавалось забить в матчах
|3.05.2017 21:45
|Зрители 16762
|Плей-офф: 1/2 финала
|Stade Louis II
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|13
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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