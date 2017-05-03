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3 мая 2017, 23:56 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Петер Бос: «Лион» играл лучше, но забивал «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Петер Бос после победы над «Лионом» (4:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы заявил, что его подопечные волновались в начале матча, из-за чего играли неаккуратно.

Главный тренер <span class=error>Аякса</span> <span class=error>Петер</span> Бос после победы над Лионом (4:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы заявил что его подопечные волновались в начале матча <nobr>из-за </nobr>чего играли неаккуратно. Увеличить
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Ответная встреча против французского клуба состоится 11 мая.

— В первом тайме «Лион» играл лучше, но забивали мы, — цитирует AD Боса. — Во втором тайме мы стали играть лучше. Тяжело начали встречу? Да, волнение было. Думаю, было бы странно, если бы игроки выражали полную уверенность. Мы знали, что они пойдут в атаку, но играли неаккуратно. Нам помогли забитые голы.

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