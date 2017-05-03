«Ювентус» обыграл «Монако» в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Итальянский «Ювентус» на выезде обыграл «Монако» со счетом 2:0 в первом матче ½ финала футбольной Лиги чемпионов.
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Оба мяча забил Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он не пропустил в шестой игре турнира подряд.
Ответная встреча пройдет в Турине 9 мая. Накануне в первой полуфинальной паре «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0.
Финал пройдет в Кардиффе 3 июня.
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|13
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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