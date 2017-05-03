«Ювентус» обыграл «Монако» в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов

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Оба мяча забил Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он не пропустил в шестой игре турнира подряд.

Ответная встреча пройдет в Турине 9 мая. Накануне в первой полуфинальной паре «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0.

Финал пройдет в Кардиффе 3 июня.