Лионский проходной двор в Амстердаме

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Получилось так, что игра в Амстердаме проходила в один день с полуфиналом Лиги чемпионов с участием другого клуба из французского первенства и предваряла его, будто разогрев на рок-концерте. Причиной тому был не режиссерский замысел, а День поминовения павших, который ежегодно проводится в Голландии 4 мая. В этот день футбольных матчей там не устраивают.

Разогрев, между тем, вышел настолько жаркий, что впору задаться вопросом о профпригодности некоторых «банщиков».

«Лиону», которому в национальном чемпионате светит максимум 4-е место, конечная победа в евротурнире номер два позволила бы завершить сезон и красиво, и с выгодой. Ведь французские клубы никогда не выигрывали ни Кубок УЕФА, ни Лигу Европы, а ее победитель, между тем, теперь получает пропуск в основной турнир Лиги чемпионов. Более того, преодолев «Аякс», «Лион» добился бы до сих пор невиданного результата — в этом случае клуб был бы представлен сразу в двух еврокубковых финалах. В Кардиффе 1 июня, за два дня до решающего матча в мужской Лиге чемпионов, состоится финал женского турнира-аналога, в котором встретятся «ПСЖ» и победитель предыдущего розыгрыша «Лион».

Лидер нападения Ляказетт, второй на сегодняшний день бомбардир первенства Франции после Кавани, получил 20 апреля в ответном матче ¼ финала с «Бешикташем» надрыв мышцы задней поверхности бедра, но против ожидания поехал в Амстердам, хотя в стартовый состав включен не был. Роль центрфорварда главный тренер Брюно Женезьо доверил Фекиру.

«Аякс» же в драматичном матче в Гельзенкирхене потерял двух основных защитников, способных действовать и в центре, и на фланге. Фелтман схлопотал удаление, а Фиргефер — «лишнюю» карточку. А ведь именно гол Фиргефера позволил «Аяксу» пройти «Шальке». В основное время немецкая команда отыграла два мяча, в дополнительное забила оставшемуся в меньшинстве сопернику в третий раз, а в последние десять минут дважды пропустила. В итоге — 2:0, 2:3 в пользу клуба из Голландии.

На «Амстердам Арене» поначалу по-хозяйски за дело взялись гости, хотя залпом моментов не удивили, словно в отсутствие Ляказетта некому было поставить точку. «Аякс» в свою очередь полтайма к чужим воротам толком и не подходил.

Все перевернул штрафной с фланга в исполнении Зиеша, после которого мяч залетел в дальний угол ворот. Осталось при этом сомнение, дотронулся до него кивком головы Траоре или нет. Так или иначе, в авторы гола записали буркинийца.

Хозяева завелись. «Лион» же, напротив, сразу расклеился — и получил второй гол. Диаките, сделав пас своему вратарю, выключился из игры и только наблюдал, как мяч после выноса вернулся к лионским воротам, и Дольберг использовал выход один на один с голкипером. За то, что перед самым перерывом не стало 3:0, гости должны благодарить судьбу и Лопеша, который среагировал на вялый удар Юнеса, в свою очередь, выбежавшего с ним на свидание.

И все-таки Юнесу было суждено в этот вечер отличиться. После нелепой потери Тузара его снова вывели с глазу на глаз с Лопешем. Нападающий убрал на замахе Нкулу и нанес удар. Голкипер «Лиона» на этот раз сыграл неудачно (наверное, был рикошет от Нкулу), а великан Диакаби выбил мяч уже из-за линии ворот.

Оборона гостей действовала чудовищно, будто в ней собрали несчастных любителей. Ее легко и непринужденно проходил Дольберг, постоянно оставался без опеки слева Юнес. Не случайно Женезьо снял с игры правого защитника Жалле. Но уже после его замены на Рафаэла с фланга последовал прострел Зиеша, а Траоре, которому абсолютно никто не мешал, потому что центральные защитники отсутствовали в этот момент как класс, спокойно подставил ногу.

Перечислять все моменты при широко распахнутых «дверях» невозможно. Заметим лишь, что «Аякс» вполне мог и даже был должен оформлять «пятерку». Зиеш уже обвел Лопеша, да сделал безадресную передачу. Несколько раз вратарь португальской сборной свою команду выручал. Уже в добавленное судьей время он, в частности, блестяще отразил мяч по-гандбольному отставленной в сторону ногой.

Но ведь и у «Лиона» во втором тайме были моменты. При счете 0:3 Вальбуэна хлестко пробил от линии штрафной, куда сбросил мяч головой де Лигт, и подарил «Лиону» надежду. А Фекир спустя пять минут не сумел протолкнуть мяч между ногами у вратаря, свидание с которым ему устроил Геззаль. При 2:3 был бы совсем другой коленкор. Появившийся в концовке, несмотря на медицинские противопоказания, Ляказетт погоду не изменил.

Таким образом, «Аякс» добился более убедительного преимущества, чем против «Шальке». Кроме того, он продлил две приятные для себя домашние серии. На своем поле этот клуб не знает поражений в еврокубках на протяжении уже 13 матчей, а также неизменно побеждал в семи поединках текущего евросезона после того, как сделал ничью в отборочном раунде Лиги чемпионов с «Ростовом» (1:1). Но то был клуб Курбана Бердыева. «Лион» же предстал в Амстердаме как его карикатурная противоположность.