Моуринью: Футболист «Манчестер Юнайтед» Шоу выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу пропустит остаток нынешнего сезона
из-за травмы, заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
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«Манчестер» в четверг в первом матче полуфинала Лиги Европы сыграет в гостях с испанской «Сельтой». Шоу получил травму 30 апреля в матче чемпионата Англии со «Суонси».
«Крис Смоллинг, Фил Джонс и Поль Погба вернулись после травм. Хуан Мата был травмирован, но он готов сыграть. Единственный момент — он, вероятно, не сможет отыграть все 90 минут. Эрик Байи также готов сыграть. Шоу травмирован, у него серьезная травма. Мы ждем результаты еще полного медицинского обследования, чтобы решить, как проводить лечение, но он точно выбыл до конца сезона», — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Шоу сыграл 19 матчей за «Манчестер».
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