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Голкипер стал всего вторым итальянским игроком, который сыграл более ста матчей за одну команду в Лиге чемпионов. Первым итальянцем, пересекшим эту отметку, стал легенда «Милана» Паоло Мальдини.

Напомним, «Ювентус» в полуфинале Лиги чемпионов встречается с «Монако».