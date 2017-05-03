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3 мая 2017, 22:42 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Буффон — второй итальянец, сыгравший более ста матчей за один клуб в Лиге чемпионов

Любопытным достижением отметился вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Любопытным достижением отметился вратарь <span class=error>Ювентуса</span> Джанлуиджи Буффон. Увеличить
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Голкипер стал всего вторым итальянским игроком, который сыграл более ста матчей за одну команду в Лиге чемпионов. Первым итальянцем, пересекшим эту отметку, стал легенда «Милана» Паоло Мальдини.

Напомним, «Ювентус» в полуфинале Лиги чемпионов встречается с «Монако».

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