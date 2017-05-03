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3 мая 2017, 22:11 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Голландский «Аякс» на своем поле разгромил французский «Лион» со счетом 4:1 в первом матче ½ финала футбольной Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Увеличить
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В составе «Аякса» мячи забили Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У гостей отличился Матье Вальбуэна (66).

Ответный матч пройдет 11 мая в Лионе. Во втором полуфинале в четверг сыграют «Сельта» (Испания) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.

3.05.2017 19:45 плей-офф: 1/2 финала Amsterdam ArenA
Аякс 4:1 Лион
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Петер Бос Брюно Женезьо
Голы
25′ Бертран Траоре (Х. Зиеш) 9
34′ Каспер Дольберг (Б. Траоре) 25
49′ Амин Юнес (Х. Зиеш) 11
71′ Бертран Траоре (Х. Зиеш) 9
28 Матье Вальбуэна 66′
Составы
Андре Онана 24
Кенни Тете 23
Джайро Ридевалд 22
Дависон Санчес 5
30′ Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
62′ Бертран Траоре 9
88′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
71′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
79′ Амин Юнес 11
Джастин Клюйверт 45
1 Антони Лопеш
15 Жереми Морель
3 Николя Нкулу
5 Муктар Диакаби
28 Матье Вальбуэна
21 Максим Гоналон (к) 41′
8 Корантен Толиссо
18 Набиль Фекир
13 Кристоф Жалле 69′
20 Рафаэл да Силва
27 Максвел Гнали Корне 76′
10 Александр Ляказетт
29 Люка Тузар 58′
11 Рашид Геззаль
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 14
16 Удары в створ 8
6 Угловые 8
18 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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