«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Голландский «Аякс» на своем поле разгромил французский «Лион» со счетом 4:1 в первом матче ½ финала футбольной Лиги Европы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе «Аякса» мячи забили Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У гостей отличился Матье Вальбуэна (66).
Ответный матч пройдет 11 мая в Лионе. Во втором полуфинале в четверг сыграют «Сельта» (Испания) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.
Главные тренеры
|Петер Бос
|Брюно Женезьо
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|14
|16
|Удары в створ
|8
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter