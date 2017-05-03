«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы

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В составе «Аякса» мячи забили Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У гостей отличился Матье Вальбуэна (66).

Ответный матч пройдет 11 мая в Лионе. Во втором полуфинале в четверг сыграют «Сельта» (Испания) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.