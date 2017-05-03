Карвахаль из-за травмы пропустит три-четыре недели

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Карвахаль в конце первого тайма вступил в верховое единоборство с полузащитником «матрасников» Саулем, после которого неудачно приземлился и был заменён.

Как сообщает AS, у 25-летнего футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия второй степени. Таким образом, Карвахаль пропустит ответную игру с «Атлетико» и почти наверняка последние туры Примеры. Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня, и Карвахаль может вернуться в строй к этому времени, если «сливочные» попадут туда.