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С первых минут в составе «Монако» выйдут: Субашич, Фабиньо, Жемерсон, Дирар, Фалькао, Силва, Бакайоко, Сидибе, Глик, Лемар и Мбаппе.

Основа «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини, Пьянич, Маркизио, Игуаин, Сандро, Барцальи, Манджукич, Бонуччи, Дибала и Алвес.

Матч «Монако» — «Ювентус» пройдет 3 мая в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ответный матч этих соперников состоится в Турине 9 мая.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы — 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.