УЕФА завел дело в отношении «Атлетико» после матча с «Реалом»
УЕФА на своем официальном сайте объявил, что открыто дисциплинарное дело в отношении «Атлетико» после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3).
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Видимо, что-то случилось...
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Дело открыто
Вердикт по делу будет вынесен 18 мая.
|2.05.2017 21:45
|Зрители 77609
|Плей-офф: 1/2 финала
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|15
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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