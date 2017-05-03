Роналду получил футболку в честь 400 голов за «Реал» и сказал, что он землянин

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После этого португалец выступил с речью.

«Я очень рад. Матч с «Атлетико» был полон эмоций. Команда играла потрясающе, и благодаря трём забитым мячам вечер получился особенным. Теперь «Реал» на шаг ближе к Кардиффу, и мы счастливы. Чувствую себя очень хорошо, я готовился к тому, чтобы быть в хорошей форме во время решающих стадий чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Хотя одних тренировок мало — чтобы добиться успеха, не обойтись и без доли везения. Поэтому я говорю, что благодаря самоотверженной и напряжённой работе всё происходит естественно. Я счастлив, удачлив, и я землянин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">?4️⃣0️⃣0️⃣ <a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <br>Florentino Pérez entregó una camiseta a <a href="https://twitter.com/Cristiano">@Cristiano</a> por sus 400 G⚽️LES en el <a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadrid?src=hash">#RealMadrid</a>. <br><br>? <a href="https://t.co/64N2Z07jn1">https://t.co/64N2Z07jn1</a> <a href="https://t.co/LKDdH6vPQ9">pic.twitter.com/LKDdH6vPQ9</a></p>— Real Madrid C. F. (@realmadrid) <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/859716978948403201">3 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

400 голов в «Реале» — это особенное достижение. Внушительные цифры, и я такого не ожидал. Это плод работы всей команды, меня самого и всех людей, которые имеют отношение к клубу, а также болельщиков, которые всегда нас поддерживают. Это дополнительный стимул всегда защищать эти цвета. Я счастлив и хочу показать максимум возможного за то время, что нас с «Реалом» будет связывать контракт. Буду стараться забивать голы и помогать «Реалу» выигрывать трофеи.

У нас потрясающая команда. Вчера мы ещё раз доказали, что пребываем в хорошей форме и уверены в себе. Одержать победу со счётом 3:0 — это потрясающе, мы добились важного успеха. Мы очень мотивированы и хотим продолжать путь, хотим сыграть в финале Лиги чемпионов. У нас есть небольшое преимущество, и мы в шаге от поездки в Кардифф. Будем надеяться, что мы сможем туда поехать, — приводит слова Роналду пресс-служба «Реала».