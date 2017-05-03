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3 мая 2017, 20:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду получил футболку в честь 400 голов за «Реал» и сказал, что он землянин

Президент «Реала» Флорентино Перес вручил нападающему Криштиану Роналду памятную футболку в честь 400 голов в составе мадридской команды.

Президент Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> вручил нападающему <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> памятную футболку в честь 400 голов в составе мадридской команды. Увеличить
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© AP 2017

После этого португалец выступил с речью.

«Я очень рад. Матч с «Атлетико» был полон эмоций. Команда играла потрясающе, и благодаря трём забитым мячам вечер получился особенным. Теперь «Реал» на шаг ближе к Кардиффу, и мы счастливы. Чувствую себя очень хорошо, я готовился к тому, чтобы быть в хорошей форме во время решающих стадий чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Хотя одних тренировок мало — чтобы добиться успеха, не обойтись и без доли везения. Поэтому я говорю, что благодаря самоотверженной и напряжённой работе всё происходит естественно. Я счастлив, удачлив, и я землянин.

400 голов в «Реале» — это особенное достижение. Внушительные цифры, и я такого не ожидал. Это плод работы всей команды, меня самого и всех людей, которые имеют отношение к клубу, а также болельщиков, которые всегда нас поддерживают. Это дополнительный стимул всегда защищать эти цвета. Я счастлив и хочу показать максимум возможного за то время, что нас с «Реалом» будет связывать контракт. Буду стараться забивать голы и помогать «Реалу» выигрывать трофеи.

У нас потрясающая команда. Вчера мы ещё раз доказали, что пребываем в хорошей форме и уверены в себе. Одержать победу со счётом 3:0 — это потрясающе, мы добились важного успеха. Мы очень мотивированы и хотим продолжать путь, хотим сыграть в финале Лиги чемпионов. У нас есть небольшое преимущество, и мы в шаге от поездки в Кардифф. Будем надеяться, что мы сможем туда поехать, — приводит слова Роналду пресс-служба «Реала».

«Реал» одолел «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:0, и Роналду оформил в этой встрече хет-трик. Ответная игра состоится 10 мая.

2.05.2017 21:45 Зрители 77609 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:0 Атлетико
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Диего Симеоне
Голы
10′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
73′ Криштиану Роналду 7
86′ Криштиану Роналду (Л. Васкес) 7
Составы
Кейлор Навас 1
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
45′ Даниэль Карвахаль 15
Фернандес Иглесиас Начо 6
77′ Карим Бензема 9
Лукас Васкес 17
48′ 68′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
15 Стефан Савич 83′
6 Коке 26′
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
7 Антуан Гризманн
10 Янник Феррейра-Карраско 68′
16 Анхель Корреа
17 Ньигес Сауль 58′ 53′
23 Николас Гайтан
21 Кевин Гамейро 57′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
9 Угловые 3
10 Фолы 15
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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