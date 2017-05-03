Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29634166/
3 мая 2017, 19:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Лиона» на полуфинальный матч ЛЕ

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Лиона» на первый полуфинальный матч Лиги Европы.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Аякса</span> и Лиона на первый полуфинальный матч Лиги Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Аякс»: Онана, Ридевальд, де Лигт, Мина Санчес, Тете, Зиеш, Шоне, Классен, Юнес, Дольберг, Траоре.

«Лион»: Лопеш, Жалле, Н’Кулу, Дьякаби, Морель, Тусар, Гоналон, Корне, Вальбуэна, Толиссо, Фекир.

Начало — в 19:45 мск.

Аякс
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Сельта» — «МЮ»: Джонс, Смоллинг, Погба и Бейи вернулись к тренировкам

«Сельта» — «МЮ»: Джонс, Смоллинг, Погба и Бейи вернулись к тренировкам

Четверо игроков «Манчестер Юнайтед» — защитники Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эрик Бейи, а также полузащитник Поль Погба — вернулись к тренировкам в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой», сообщает Sky Sports.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов