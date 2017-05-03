Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Лиона» на полуфинальный матч ЛЕ
Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Лиона» на первый полуфинальный матч Лиги Европы.
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«Аякс»: Онана, Ридевальд, де Лигт, Мина Санчес, Тете, Зиеш, Шоне, Классен, Юнес, Дольберг, Траоре.
«Лион»: Лопеш, Жалле, Н’Кулу, Дьякаби, Морель, Тусар, Гоналон, Корне, Вальбуэна, Толиссо, Фекир.
Начало — в 19:45 мск.
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