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Джонс получил травму ноги в марте в преддверии товарищеского матча Германия — Англия (1:0) в марте. Смоллинг из-за проблем с коленом в этой игре был заменён в конце второго тайма. За «МЮ» оба игрока в последний раз играли 19 марта в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Мидлсбро» (3:1).

Бейи получил травму лодыжки в матче со «Суонси Сити» (1:1) в прошедшее воскресенье, но также сможет сыграть с «Сельтой».

Погба сегодня также был замечен на тренировке «МЮ». Француз из-за травмы подколенного сухожилия был вынужден пропустить игру с «Суонси».

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Испании 4 мая. Начало — в 22:05 мск.