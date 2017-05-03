«Сельта» — «МЮ»: Джонс, Смоллинг, Погба и Бейи вернулись к тренировкам
Четверо игроков «Манчестер Юнайтед» — защитники Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эрик Бейи, а также полузащитник Поль Погба — вернулись к тренировкам в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой», сообщает Sky Sports.
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Джонс получил травму ноги в марте в преддверии товарищеского матча Германия — Англия (1:0) в марте. Смоллинг
Бейи получил травму лодыжки в матче со «Суонси Сити» (1:1) в прошедшее воскресенье, но также сможет сыграть с «Сельтой».
Погба сегодня также был замечен на тренировке «МЮ». Француз
Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Испании 4 мая. Начало — в 22:05 мск.
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