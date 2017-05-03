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3 мая 2017, 19:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Сельта» — «МЮ»: Джонс, Смоллинг, Погба и Бейи вернулись к тренировкам

Четверо игроков «Манчестер Юнайтед» — защитники Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эрик Бейи, а также полузащитник Поль Погба — вернулись к тренировкам в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой», сообщает Sky Sports.

Четверо игроков Манчестер Юнайтед — защитники Фил <span class=error>Джонс</span> <span class=error>Крис</span> <span class=error>Смоллинг</span> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Бейи</span> а также полузащитник Поль <span class=error>Погба</span> — вернулись к тренировкам в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с <span class=error>Сельтой</span> сообщает Sky Sports. Увеличить
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Джонс получил травму ноги в марте в преддверии товарищеского матча Германия — Англия (1:0) в марте. Смоллинг из-за проблем с коленом в этой игре был заменён в конце второго тайма. За «МЮ» оба игрока в последний раз играли 19 марта в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Мидлсбро» (3:1).

Бейи получил травму лодыжки в матче со «Суонси Сити» (1:1) в прошедшее воскресенье, но также сможет сыграть с «Сельтой».

Погба сегодня также был замечен на тренировке «МЮ». Француз из-за травмы подколенного сухожилия был вынужден пропустить игру с «Суонси».

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Испании 4 мая. Начало — в 22:05 мск.

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