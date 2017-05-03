Миралем Пьянич: Футболисты «Ювентуса» обладают менталитетом победителей

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— Во время жеребьевки показалось, что в Италии довольны тем, что соперником «Ювентуса» по полуфиналу Лиги чемпионов стал именно «Монако». Вы разделяете этот энтузиазм?

— Говорят, что «Монако» среди тех команд, кто может выстрелить. Да, у нее не так много опыта, но это еще ничего не значит. Если клуб дошел до полуфинала, то значит заслужил. В полуфинале не может быть легких игр, мы к этому готовы.

— В четвертьфинале вы прошли «Барселону» (3:0, 0:0). Казалось бы, уже самое страшное позади, но насколько для вас может быть опасен «Монако»?

— «Монако» очень хорошо играет в атаке. Это главное преимущество французской команды. В составе клуба есть очень хорошие нападающие. Мы постараемся изучить все недостатки «Монако», чтобы в игре их использовать и добиться положительного результата.

— Будете ли вы использовать оборонительную модель игры?

— Нет, хотим, чтобы матч проходил по нашим правилам. Но игра состоит из эпизодов. Победы добьется тот клуб, кто будет более надежен в обороне и при этом хорош в атаке. Мы хотим контролировать ход матча и вести игру.

— Считаете ли вы, что «Ювентус» стал главным претендентом на победу в Лиге чемпионов после вылета «Барселоны»?

— Сейчас об этом рано говорить. «Атлетико» сыграл два финала за три года. «Реал» в прошлом году стал обладателем трофея. «Ювентус» является одним из претендентов, мы очень хотим выиграть, но соперники у нас достойные.

— Не жалеете, что перешли из «Ромы» в «Ювентус»?

— «Ювентус» — это особенный клуб, здесь есть настоящая культура победителя. Здесь после выигранного матча уже думают о следующем, расслабляться времени нет. Футболисты «Ювентуса» — это воины, которые имеют такой менталитет уже много лет. Именно поэтому клуб каждый сезон выигрывает трофеи. Когда я перешел в «Ювентус», мне сказали, что теперь я должен стать частью истории клуба, в меня поверили, и это придало сил.

Я чувствую себя здесь в своей тарелке. Аллегри (главный тренер «Ювентуса» — прим.ред.) передает нам свое спокойствие, серьезность, уверенность в своих силах. Титулы, выигранные им, говорят о многом. Он привык побеждать, поэтому выигрыш Лиги чемпионов для него очередная цель. Команда верит в своего тренера.

Напомним, что матч «Монако» — «Ювентус» состоится сегодня в 21:45 мск.