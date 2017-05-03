Игорь Колыванов: Ставлю на «Ювентус», но «Монако» может преподнести сюрприз

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— Чего ждете от игры «Монако» — «Ювентус»? По какому сценарию, на ваш взгляд, пройдет встреча?

— Сегодня нас ждет очень интересный матч. Встречаются две команды, которые пропагандируют разный футбол. «Монако» — более атакующая, техничная команда, которая играет в быстрый футбол. «Ювентус» очень здорово обороняется, во всех линиях команда укомплектована очень хорошо, в составе много опытных футболистов, которые не первый год становятся чемпионами Италии, постоянно играют в европейских турнирах. Жду интересного матча, побольше острых моментов и голов.

— Есть ли явный фаворит в этой встрече или команды примерно равны по классу?

— Сложно сказать. Все-таки «Монако» довольно молодая команда. В этом сезоне она очень здорово себя проявила: в чемпионате Франции идет на первом месте, в Лиге чемпионов выбила много топ-клубов. Не сказал бы, что в матче есть фаворит. Но «Ювентус» поопытнее, клуб привык играть в таком ритме. «Ювентус» — мастеровитая команда, тактически более подкованная. Зато «Монако» играет с задором, команда здорово выходит из обороны в атаку, хорошо играет в обороне, забивает очень много. Хочу, чтобы матч получился ярким.

— Рискнете сделать прогноз на первую игру?

— Ставлю на победу «Ювентуса» в первом матче со счетом 2:1.

— Как вам вчерашний матч «Реал» — Атлетико. Ожидали ли, что у подопечных Зидана будет такое тотальное преимущество над соперником?

— Наверное, никто не ожидал, что «Реал» так уверенно сыграет. У «Атлетико» по сути был всего один момент в первом тайме, выход один на один с вратарем. «Реал» полностью контролировал ход встречи. Но и надо отдать должное Криштиану Роналду. Он всегда находит правильную точку впереди для нанесения удара, прирожденный бомбардир.

— Есть ли у «Атлетико» шанс в ответной игре, или «Реал» своего уже не упустит?

— Шанс, конечно, есть, но чтобы «Реал» пропустил три гола и не забил ни одного, это маловероятно. В футболе все бывает, но тут я сомневаюсь. «Реал» — настоящий боец, команда постоянно играет в Лиге чемпионов, она своего уже не упустит. Конечно, «Атлетико» постарается в ответной встрече отыграться, но это будет нереально сложно.

Напомним, что матч «Монако» — «Ювентус» состоится сегодня в 21:45 мск.