Роналду сделал заявку на «Золотой мяч»

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

От мадридского дерби ждали захватывающего сражения на встречных курсах — как уже случалось в прошлой Лиге чемпионов, и в позапрошлой, и в позапозапрошлой тоже. Но новая разборка соседей по испанской столице вместо столкновения превратилось в улицу с односторонним движением. Преимущество «Реала» оказалось подавляющим, и оно только неуклонно возрастало по ходу матча. К восьмидесятым минутам «Реал» разогнался до просто феноменальной скорости — опасные моменты возникали у ворот Облака с поразительной частотой. При счете 2:0 «сливочные» мчались к третьему голу так, словно он был необходимостью. А после третьего мяча «Реал» столь же неистово искал четвертый, и остановить команду Зинедина Зидана смог только финальный свисток. «Атлетико» сделать это было не под силу. «Матрасники» были раздавлены, словно игрушечная машинка под гусеницами трактора.

О степени беспомощности «Атлетико» свидетельствует хотя бы то, что лидер «индейцев» Гризманн ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной площади, а «Атлетико» смог нанести лишь один удар в створ ворот Кейлора Наваса (по данным официального сайта УЕФА — вообще ни одного). Костариканский вратарь смог прервать худшую в своей карьере серию без сухих матчей из 17 игр.

Пожалуй, это был лучший матч сезона для «Реала». Вся команда была великолепна. Каземиру проделал феноменальный объем работы, подавил хавбеков «Атлетико» в опорной зоне и даже ни разу за весь матч не сфолил. Кроос и Модрич при поддержке Иско продемонстрировали эталонный контроль мяча и разгоняли атаки до высшей степени интенсивности. Марселу бороздил фланг, не зная усталости после длинной серии матчей без замен. Оборона «Реала» впервые за год с лишним не пропустила в Лиге чемпионов. Асенсио и Лукас Васкес здорово усилили атаку, выйдя на замены, а Начо великолепно заменил снова травмировавшегося в дерби Карвахаля. Но все остальные мадридские герои в итоге оказались в глухой тени Криштиану Роналду. Кто забивает голы, о тех и говорят.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ

Роналду стал первым в истории футболистом, сделавшим хет-трики в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов. Теперь он первый в истории футболист, забивший по десять и более голов в шести подряд розыгрышах Лиги чемпионов (вместе с Кубком чемпионов). Первым достиг отметки в 50 голов в плей-офф Лиги чемпионов. Стал лучшим в истории бомбардиром по итогам полуфиналов турнира (14 голов!), обогнав Ди Стефано (11). При этом Криштиану стал четвертым футболистом, сделавшим хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов — после Дель Пьеро (1998), Олича (2010) и Левандовски (2013). Попутно Роналду лучший бомбардир в истории мадридского дерби, оформил второй хет-трик в ворота «Атлетико» в сезоне (в этих матчах кроме португальца не забивал более никто). А в трех последних матчах Лиги чемпионов Криштиану забил восемь голов — и исключительно в ворота топ-клубов: «Баварии» и «Атлетико».

Такой фейерверк достижений резко повысил шансы Криштиану на «Золотой мяч», и голосующие едва ли будут помнить, что два из шести последних голов Роналду в Лиге чемпионов (в ворота «Баварии») не должны были засчитываться из-за явных офсайдов. На протяжении всего сезона — с сентября и в каждом месяце без исключений — Лионель Месси в целом выглядел существенно лучше Роналду. А эталонная игра аргентинца в класико на фоне неудачного тогда дня для Криштиану, вроде бы, окончательно поставила точку в дискуссии о том, что будет признан лучшим футболистом 2017 года. Тем более что Криштиану в личных статистических показателях сильно сдал за последний год — количество обводок и голевых передач заметно уменьшилось, а скорость Роналду продолжает неуклонно падать по сугубо возрастным причинам. Он давно перестал быть претендентом на «Золотую бутсу».