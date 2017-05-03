Роналду сделал заявку на «Золотой мяч»
Нападающий мадридского «Реала» провел фантастический матч и фактически вывел свою команду в финал.
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ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
От мадридского дерби ждали захватывающего сражения на встречных курсах — как уже случалось в прошлой Лиге чемпионов, и в позапрошлой, и в позапозапрошлой тоже. Но новая разборка соседей по испанской столице вместо столкновения превратилось в улицу с односторонним движением. Преимущество «Реала» оказалось подавляющим, и оно только неуклонно возрастало по ходу матча. К восьмидесятым минутам «Реал» разогнался до просто феноменальной скорости — опасные моменты возникали у ворот Облака с поразительной частотой. При счете 2:0 «сливочные» мчались к третьему голу так, словно он был необходимостью. А после третьего мяча «Реал» столь же неистово искал четвертый, и остановить команду Зинедина Зидана смог только финальный свисток. «Атлетико» сделать это было не под силу. «Матрасники» были раздавлены, словно игрушечная машинка под гусеницами трактора.
О степени беспомощности «Атлетико» свидетельствует хотя бы то, что лидер «индейцев» Гризманн ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной площади, а «Атлетико» смог нанести лишь один удар в створ ворот Кейлора Наваса (по данным официального сайта УЕФА — вообще ни одного). Костариканский вратарь смог прервать худшую в своей карьере серию без сухих матчей из 17 игр.
Пожалуй, это был лучший матч сезона для «Реала». Вся команда была великолепна. Каземиру проделал феноменальный объем работы, подавил хавбеков «Атлетико» в опорной зоне и даже ни разу за весь матч не сфолил. Кроос и Модрич при поддержке Иско продемонстрировали эталонный контроль мяча и разгоняли атаки до высшей степени интенсивности. Марселу бороздил фланг, не зная усталости после длинной серии матчей без замен. Оборона «Реала» впервые за год с лишним не пропустила в Лиге чемпионов. Асенсио и Лукас Васкес здорово усилили атаку, выйдя на замены, а Начо великолепно заменил снова травмировавшегося в дерби Карвахаля. Но все остальные мадридские герои в итоге оказались в глухой тени Криштиану Роналду. Кто забивает голы, о тех и говорят.
САМЫЙ ПЕРВЫЙ
Роналду стал первым в истории футболистом, сделавшим
Такой фейерверк достижений резко повысил шансы Криштиану на «Золотой мяч», и голосующие едва ли будут помнить, что два из шести последних голов Роналду в Лиге чемпионов (в ворота «Баварии») не должны были засчитываться
Но теперь 32-летний Роналду перемешал все карты своим великолепным выступлением в решающих матчах Лиги чемпионов. Он смог остаться машиной по заколачиванию голов, и этого
|2.05.2017 21:45
|Зрители 77609
|Плей-офф: 1/2 финала
|Santiago Bernabeu
|Зинедин Зидан
|Диего Симеоне
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|15
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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