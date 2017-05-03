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3 мая 2017, 15:20 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Роналду сделал заявку на «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» провел фантастический матч и фактически вывел свою команду в финал.

<span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> провел фантастический матч и фактически вывел Реал в финал. Увеличить
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ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

От мадридского дерби ждали захватывающего сражения на встречных курсах — как уже случалось в прошлой Лиге чемпионов, и в позапрошлой, и в позапозапрошлой тоже. Но новая разборка соседей по испанской столице вместо столкновения превратилось в улицу с односторонним движением. Преимущество «Реала» оказалось подавляющим, и оно только неуклонно возрастало по ходу матча. К восьмидесятым минутам «Реал» разогнался до просто феноменальной скорости — опасные моменты возникали у ворот Облака с поразительной частотой. При счете 2:0 «сливочные» мчались к третьему голу так, словно он был необходимостью. А после третьего мяча «Реал» столь же неистово искал четвертый, и остановить команду Зинедина Зидана смог только финальный свисток. «Атлетико» сделать это было не под силу. «Матрасники» были раздавлены, словно игрушечная машинка под гусеницами трактора.

О степени беспомощности «Атлетико» свидетельствует хотя бы то, что лидер «индейцев» Гризманн ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной площади, а «Атлетико» смог нанести лишь один удар в створ ворот Кейлора Наваса (по данным официального сайта УЕФА — вообще ни одного). Костариканский вратарь смог прервать худшую в своей карьере серию без сухих матчей из 17 игр.

Пожалуй, это был лучший матч сезона для «Реала». Вся команда была великолепна. Каземиру проделал феноменальный объем работы, подавил хавбеков «Атлетико» в опорной зоне и даже ни разу за весь матч не сфолил. Кроос и Модрич при поддержке Иско продемонстрировали эталонный контроль мяча и разгоняли атаки до высшей степени интенсивности. Марселу бороздил фланг, не зная усталости после длинной серии матчей без замен. Оборона «Реала» впервые за год с лишним не пропустила в Лиге чемпионов. Асенсио и Лукас Васкес здорово усилили атаку, выйдя на замены, а Начо великолепно заменил снова травмировавшегося в дерби Карвахаля. Но все остальные мадридские герои в итоге оказались в глухой тени Криштиану Роналду. Кто забивает голы, о тех и говорят.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ

Роналду стал первым в истории футболистом, сделавшим хет-трики в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов. Теперь он первый в истории футболист, забивший по десять и более голов в шести подряд розыгрышах Лиги чемпионов (вместе с Кубком чемпионов). Первым достиг отметки в 50 голов в плей-офф Лиги чемпионов. Стал лучшим в истории бомбардиром по итогам полуфиналов турнира (14 голов!), обогнав Ди Стефано (11). При этом Криштиану стал четвертым футболистом, сделавшим хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов — после Дель Пьеро (1998), Олича (2010) и Левандовски (2013). Попутно Роналду лучший бомбардир в истории мадридского дерби, оформил второй хет-трик в ворота «Атлетико» в сезоне (в этих матчах кроме португальца не забивал более никто). А в трех последних матчах Лиги чемпионов Криштиану забил восемь голов — и исключительно в ворота топ-клубов: «Баварии» и «Атлетико».

Такой фейерверк достижений резко повысил шансы Криштиану на «Золотой мяч», и голосующие едва ли будут помнить, что два из шести последних голов Роналду в Лиге чемпионов (в ворота «Баварии») не должны были засчитываться из-за явных офсайдов. На протяжении всего сезона — с сентября и в каждом месяце без исключений — Лионель Месси в целом выглядел существенно лучше Роналду. А эталонная игра аргентинца в класико на фоне неудачного тогда дня для Криштиану, вроде бы, окончательно поставила точку в дискуссии о том, что будет признан лучшим футболистом 2017 года. Тем более что Криштиану в личных статистических показателях сильно сдал за последний год — количество обводок и голевых передач заметно уменьшилось, а скорость Роналду продолжает неуклонно падать по сугубо возрастным причинам. Он давно перестал быть претендентом на «Золотую бутсу».

Но теперь 32-летний Роналду перемешал все карты своим великолепным выступлением в решающих матчах Лиги чемпионов. Он смог остаться машиной по заколачиванию голов, и этого по-прежнему достаточно, чтобы признаваться лучшим по мнению большинства зрителей. В прошлом году Криштиану уже получал «Золотой мяч» — скорее, за командные трофеи. Теперь же он градом голов и рекордов ведет «Реал» к тому, что еще не удавалось ни одной команде в истории — второй подряд победе в Лиге чемпионов.

2.05.2017 21:45 Зрители 77609 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:0 Атлетико
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Диего Симеоне
Голы
10′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
73′ Криштиану Роналду 7
86′ Криштиану Роналду (Л. Васкес) 7
Составы
Кейлор Навас 1
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
45′ Даниэль Карвахаль 15
Фернандес Иглесиас Начо 6
77′ Карим Бензема 9
Лукас Васкес 17
48′ 68′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
15 Стефан Савич 83′
6 Коке 26′
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
7 Антуан Гризманн
10 Янник Феррейра-Карраско 68′
16 Анхель Корреа
17 Ньигес Сауль 58′ 53′
23 Николас Гайтан
21 Кевин Гамейро 57′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
9 Угловые 3
10 Фолы 15
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
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