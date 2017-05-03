К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

Ни одного мяча не пропустил «Ювентус» в плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира забить туринцам не смогла даже «Барселона» с Лео Месси во главе.

У «Монако» другая фишка — яркая атака. Французы в четырех матчах после зимних каникул забили 12 голов. Больше в плей-офф забила только уже вылетевшая из турнира «Бавария» — 13 мячей, 10 из которых пришлись на долю несчастного «Арсенала».

Так что встреча «Ювентуса» и «Монако» — схватка двух противоположностей. Банда Леонарду Жардима не имела еще в этом сезоне дело со столь надежной обороной, как у чемпиона Италии. В свою очередь, команда Массимилиано Аллегри не играла с соперником, который бы также хорошо проводил молниеносные атаки, как французы. В среднем за матч в Лиге чемпионов французы делают 335 передач — это лишь 27-й результат среди всех участников.

«По умению играть в обороне “Ювентус” — лучший в Европе», — сказал Жардим.

Цитата Массимилиано Аллегри В группе атаки у «Монако» собраны очень скоростные игроки. В открытом футболе они могут сокрушить любого. Нам нужно действовать предельно внимательно.

СЕЗОН БУФФОНА

Вратарь «Ювентуса» Буффон проводит прекрасный сезон и, если «Старая синьора» выиграет Лигу чемпионов, то 39-летний голкипер должен стать основным претендентом на «Золотой мяч» по итогам года.

С этим призом у Буффона связаны не самые приятные воспоминания. В 2015 году «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Барселоне» — 1:3. Несмотря на такой результат, голкипер не был включен в число 23 претендентов на «Золотой мяч»! Это итальянцев разозлило. В знак протеста тренер и капитан национальной сборной — Антонио Конте и сам Буффон — отказались участвовать в голосовании за лучшего игрока Европы.

Но с 2016 года обладателя «Золотого мяча» выбирают исключительно журналисты. Тренеров и игроков не опрашивают. Все как в старые добрые времена, когда не нужно было забивать много голов, чтобы стать обладателем награды. Например, в 2006 году ее получил защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, приведший свою команду к победе на чемпионате мира. «Сам бы я отдал “Золотой мяч” Буффону», — сказал тогда Каннаваро. С возвращением к старому формату голосования есть шанс, что свой приз Буффон еще получит.

«Скажу по секрету: после 30 минут выездной встречи “Монако” с “Манчестер Сити” в 1/8 финала я послал сообщение нашему директору: “Эта команда может выйти в финал, они играют отлично”. Это показывает, насколько мы уважаем своего соперника», — признался Буффон.

ВЗЛЕТ МБАППЕ

Больше остальных Буффону стоит опасаться Мбаппе. 18-летний форвард «Монако» забил в этой Лиге чемпионов пять мячей, все — в плей-офф.

Мбаппе играет второго нападающего в схеме 4−4−2. Вот как он сам охарактеризовал свою роль: «Фалькао играет центрфорварда, а я перемещаюсь по всей ширине поля. Я благодарен тренеру за такую роль».

Встречу с Буффоном Мбаппе ждет: «Я работаю каждый день, чтобы сыграть однажды против таких футболистов. Буффон — один из лучших вратарей в мире». В случае с Мбаппе это не просто комплимент — он знает, о чем говорит. «Килиан на протяжении нескольких лет смотрит все игры «Ювентуса» — сказал Пьер Мбаппе, дядя игрока.

Забавно, но когда Буффон уже играл, Мбаппе еще не родился.