«Роналду взял на себя похороны «Атлетико». Обзор испанской прессы

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2 мая на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Футболисты «Реала» одержали уверенную победу над «Атлетико» со счетом 3:0. Хет-трик в этой встрече оформил португальский нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.

«Советский спорт» пробежался по испанским СМИ и посмотрел, как в стране отреагировали на разгромное поражение «Атлетико» и оценили ли по заслугам вклад Роналду в победу «Реала».

Marca

«Роналду указал на Кардифф»

«Мадридский «Атлетико» был тенью самого себя. План команды на игру не сработал, «Реал» доминировал весь матч. «Атлетико» физически был осушен….

«Реал» в этом матче дал сольный концерт. Команда Зинедина Зидана полностью превосходила соперника во всех компонентах, в том числе и в ударах по воротам. Роналду вынес приговор «Атлетико», сделав хет-трик. План Симеоне провалился, «Реал» съел соперника, безнадежно проглотив. Роналду взял на себя похороны «Атлетико». Нападающий уже заказал билет для себя и команды в Кардифф.

AS

«Криштиану — хозяин»

«Благодаря хет-трику Роналду «Реал» в шаге от финала. Огромное преимущество подопечных Зидана в первом матче не оставило «Атлетико» шансов на выход в финал.

Впервые в этой Лиге чемпионов «Реал» не пропустил ни одного гола. Впервые в сезоне «Атлетико» только бросил один раз по воротам. Никогда раньше не чувствовалась такая разница между командами, тем более в эпоху Симеоне. Было ощущение, что футболистам «Атлетико» хватило заряда только на час.

«Реал» весь матч летал на своих молодых крыльях. Теперь кажется, что Кардифф находится в шаге от «Сантьяго Бернабеу».

Sport.es

«Комплекс неполноценности «Атлетико»

«Мы так громко анонсировали этот матч, как игру между титанами, но интриги не получилось. Было ощущение, что команда Симеоне даже не вышла на поле. Ощущалось, что «Атлетико» не уверен в себе, чувствует себя ниже соперника. На поле команда вышла, но очень быстро сдалась. Не смогла достойно отвечать на все выпады Роналду.

Казалось, что у «Атлетико» есть комплекс неполноценности от своего старшего брата «Реала». Может быть в другом турнире «Атлетико» смогло бы на равных играть с «Реалом», но не в Лиге чемпионов. В главном европейском турнире «Атлетико» еще не в силах убивать.

Симеоне удалось поднять уровень команды и сделать ее конкурентноспособной с бюджетом намного ниже, чем у других клубов. Но остается один нерешенный вопрос — как команде лишиться комплекса неполноценности относительно своего соперника, соседа «Реала».