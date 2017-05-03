Константин Генич: У Симеоне слова разошлись с делом, «Реал» был прекрасен

— К середине первого тайма мы увидели следующую статистику: у «Реала» — 9 ударов по воротам, 6 — в створ. У «Атлетико» — по нулям. Как это объяснить?

— Судя по всему, у Диего Симеоне слова разошлись с делом, — говорит Генич. — На пресс-конференции он предупреждал, что его команде нужно серьезно отнестись к началу матча. «Реал» будет давить. Но, как мы увидели, вышло все иначе, хотя, состав, выставленный Симеоне, говорил, что «Атлетико» полезет вперед и начнет высоко прессинговать. То есть, гости сделали ставку на быстрый гол, но всем этим планам не суждено было сбыться — «Реал» был прекрасен как в первом, так и во втором тайме.

Давненько мне не приходилось видеть такой цельной игры «сливочных» под руководством Зинедина Зидана. Если сравнивать вчерашний матч с игрой против «Баварии» — это был совершенно другой «Мадрид», который понимал, что ему нужно делать. К тому же, «матрасники» к матчу с «Реалом» оказались не готовы как физически, так и тактически. Очевидно, команде Симеоне не хватало резкости, игроки аргентинского специалиста очень много проигрывали борьбы в первом тайме. Вообще, «Атлетико» хорош тогда, когда у него все работает, как единый механизм. При этом, надо понимать, что «Реал» превосходит своего соперника по составу. К тому же, Криштиану Роналду раззабивался на стадии плей-офф.

— Согласны, что решающую роль в этом матче сыграло отсутствие Хуанфрана, Хосе Хименеса и других игроков защитной линии? Все-таки, Лукас Эрнандес — не фланговый игрок.

— Не думаю, что проблемы «Атлетико» связаны исключительно с кадрами. Да, нет Хуанфрана или Шиме Врсалько, а травма Хименеса — еще одна головная боль для тренерского штаба. Но ведь Диего Годин, как и Стефан Савич — не юнцы в футболе. К тому же, они давно играют в паре. А в Лиге чемпионов, как и в испанской примере, к обороне «Атлетико» не было никаких вопросов. Поэтому тут дело не в кадрах.

Понимаете, Эрнандес — не тот человек, которого мадридский клуб достал из троллейбуса. Лукас уже успел сыграть против «Барселоны», он знает, как противостоять сильным нападающим. Конечно, он не крайний защитник, но он уже играл на этой позиции. Здесь все проще — «Атлетико» оказался командно неподвижен, а такие лидеры, как Коке и Анутан Гризманн просто «растворились». Не забывайте о состоянии Янника Феррейра-Карраско, который совсем недавно получил травму. Поэтому Симеоне и заменил игроков атаки, кроме Гризманна.

«Атлетико» не хватило резкости. — продолжает эксперт. — Вот в чем хороша команда Симеоне? Когда они моментально перекрывают все зоны и все время «висят на ногах» у соперника. Вот когда этого нет — им очень сложно, особенно если приходится играть против «Реала».

— Мартин Аткинсон должен был удалить Иско за грубую игру?

— Думаю, английский арбитр не был настроен на радикальные меры. Да, хавбек «Реала» получил заслуженное предупреждение, как и другие футболисты. Например, тот же Коке. Здесь не должно быть никаких вопросов. Аткинсон при большом желании мог отправить Коке в раздевалку, но он задал определенную планку и выдержал ее до финального свистка.

— В последних матчах Зинедин Зидан выпускал Марко Асенсио, но в игре с «Атлетико» мы увидели в стартовом составе Иско. При этом, известно, как эта тема обсуждалась в испанских СМИ. Зидан поддался давлению или это холодный расчет?

— Есть статистика. Конечно, фанаты «Реала» хотели видеть вместо травмированного Гарета Бэйла именно Иско. Но Зидан не пошел им на встречу. Французский тренер отталкивался от выступлений игрока. Вспомните, что Иско творил в матче с «Депортиво» или хихонским «Спортингом». Он предельно мотивирован, хотя и непонятно, останется ли в «Реале» на следующий сезон.

Что касается Асенсио, то да, он показал себя, как игрок, который продуктивно выходит на замену. В матче с «Атлетико» он вновь появился на поле, как и Лукас Васкес, а не Альваро Мората. Все это продиктовано определенной логикой. «Атлетико» подсел, и это прекрасно видел Зидан, понимая, что Васкес может помочь в атаке и отработать в защите. Нужно отметить, что обе замены принесли пользу. К тому же, выход Начо не ослабил команду.

Вообще, конкурировать с Бэйлом, когда он в хорошей форме — очень тяжело. — возвращается к теме Иско Константин Генич. — То же самое касается и Криштиану Роналду. К всему прочему, Зидан сделал серьезную ставку на Бензема, но при этом Иско свое время получает, и делает игру «Реала» разнообразнее.

— Как думаете, почему Альваро Мората сидит на лавке?

— Он прекрасно понимал ситуацию, когда возвращался в Мадрид. В «Ювентусе» Альваро был форвардом номер один, но было это до прихода Гонсало Игуаина. Вот, например, Марио Манджукич, перейдя в туринский клуб, боролся с Игуаином за место в основе. Хорвату очень повезло, что Массимилиано Аллегри нашел ему новую позицию.

А что касается Мораты, то здесь все просто: это ведь «Реал». Да, у Бензема есть какие-то преимущества перед Моратой, но Альваро очень молод и он точно соответствует амбициям «Реала». Здесь нужно понять, что став игроком «сливочных», ты не будешь получать достаточно игровой практики. Даже если ты один из лучших нападающих Европы, и являешься воспитанником клуба. Место в основе тебе никто не гарантирует.

В матче с «Атлетико» Бензема хоть и не забил, но помог отправить один мяч в ворота Яна Облака. Он часто возвращался в оборону и неплохо отработал не перехватах. Поэтому я не думаю, что у тренера есть к нему вопросы. А что касается Мораты, то повторюсь, — это ведь «Реал». Многие игроки, сидящие на лавке в этом клубе, стали бы частью основы в любой европейской команде. Это касается и Хамеса Родригеса, и Маттео Ковачича и все того же Иско. С этим просто надо как-то жить. Мората должен понять, что он выступает за один из лучших клубов мира. В любом случае, Зидан знает о его качествах все, поэтому в ближайших матчах чемпионата Испании он выпустит Морату в основе. Мне так кажется.

— Учитывая счет первой игры, у «Атлетико» есть шанс на выход в финал?

— Мы видели, как «Барселона» выиграла у «ПСЖ» со счетом 6:1, но настолько сегодня хорош был «Реал»… Не знаю, что должно произойти за восемь дней, чтобы команда Зидана кардинально поменялась. Да, это будет исторический матч — последнее дерби на «Висенте Кальдерон» и матч Лиги чемпионов. Даже если «матрасники» не пройдут в финал, они обязательно «хлопнут дверью». Конечно, команда Симеоне постарается обыграть «Реал», но вряд ли это будет тот счет, который позволит «Атлетико» выйти следующую стадию.

— В чем сила «Реала» Зинедина Зидана?

— Во-первых, у него сумасшедший кредит доверия. Во-вторых, у Зидана отличный контакт с игроками — нет никаких скандалов, склок. Француз индивидуально подходит к каждому. Да, Зидан работает со звездами, но здесь стоит выделить не только этого человека. Я бы отметил работу всего тренерского штаба, особенно специалиста по физподготовке, потому что «Реал» многие матчи «вытаскивает» в концовке. К тому же, команда в хорошем состоянии на финальном отрезке сезона, что говорит о качественной работе тренерского штаба.

К тому же, Зидан хорошо ловит момент, когда нужно сделать замену. Он обжегся несколько раз с тем же «Атлетико» в рамках чемпионата. При этом, француз не то, чтобы учиться, он набирает опыт. Его идеи быстро и просто интегрируются в игру команды.

— Известно, что победитель Лиги чемпионов прошлого сезона обязательно вылетает в следующем розыгрыше. Вы верите в победу «Реала»?

— Судя по сегодняшнему матчу, «сливочные» стали ближе к завоеванию трофея. Рекорды ставятся для того, чтобы их били. Вот многие не верили, что достижение Руслана Нигматуллина кто-нибудь побьет, а это сделал Никита Медведев.

«Реал» ровно проходит эту Лигу чемпионов: уверенная победа над «Наполи», хотя, во второй игре было сложно, где-то повезло с «Баварией». Сейчас все удачно складывается с «Атлетико». И если вспомнить первое дерби Зидана с «матрасниками», когда он проиграл, то посмотрите с того момента, какую работу проделал французский специалист.

Очень редко великий игрок становится великим тренером. Конечно, это будет красивая история, если Зидан выиграет Лигу чемпионов во второй раз подряд, — заключил Константин Генич.