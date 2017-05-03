«Реал» разгромил «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов

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После разгромной победы «Реала» над «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов автор трех голов Криштиану Роналду просит болельщиков не освистывать его, а главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан объясняет успех своей команды философией игры. В то же время наставник «матрасников» Диего Симеоне и полузащитник команды Коке уверяют, что еще ничего не решено, и «Атлетико» способен победить «сливочных» в ответном матче со счетом 4:0.

Мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» уже несколько лет является одним из самых напряженных противостояний мирового футбола — с тех пор, как в финале Кубка Испании 2013 года «матрасники», считающиеся вечным аутсайдером этой пары, одержали волевую победу над «сливочными» и оставили своего принципиального соперника без трофеев.

С той встречи «королевский клуб» изрядно настрадался от «Атлетико» в Примере, однажды даже потерпев унизительное поражение со счетом 0:4, уступил «индейцам» в двухматчевом противостоянии Суперкубка Испании и был выбит ими из Кубка страны.

Манера «Атлетико» терпеливо играть в обороне и реализовывать два из трех своих моментов, возникающих после контратак, стала настоящим антидотом против «Реала», который всегда несколько беспечно относился к своей защите.

Однако по какой-то причине вся эта магия имени Диего Симеоне ни в коей мере не распространилась на Лигу чемпионов. С того поворотного 2013 года «Реал» дважды обыгрывал «матрасников» в финале турнира и один раз — на стадии ¼. И в первом матче полуфинала этого сезона «Реал» снова показал, что в самом престижном турнире Европы он чувствует себя как дома, вне зависимости от своих локальных неудач: он разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.

Главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан объяснил этот успех удачно подобранным игровым стилем своей команды.

«Сила «Реала» — в его игровой идее. Мы располагаем очень сильными футболистами и, проявив терпение, мы способны доставить головную боль любому сопернику.

В первые полчаса наша команда продемонстрировала замечательный футбол — в высоком ритме, с хорошей интенсивностью и техническим мастерством. Затем мы немного просели на 5−10 минут, однако во втором тайме снова начали действовать очень эффективно, — приводит слова Зидана As.

«Реал» действительно в первые полчаса буквально сминал своего соперника, упрямо не замечая попыток массированного прессинга и то и дело забегающих за спину Антуана Гризманна, Кевина Гамейро и Янника Феррейра-Карраско.

Все сильные качества «Атлетико» никуда не делись, но словно в один миг потускнели, когда «Реал» показал, что не собирается играть по этим правилам. «Матрасники» отдали контроль над мячом и ожидали ошибок — «сливочные» забрали мяч, но ошибок не совершали.

Гости сделали ставку на надежность своей обороны, уповая на то, что тотальное владение снарядом ни к чему не приведет и «Реал» будет бесполезно раскатывать мяч на подступах к штрафной Яна Облака, собирая все больше сил на чужой половине поля и оставляя свободные зоны для контратак. Вместо этого подопечные Зидана раз за разом проникали в штрафную «Атлетико», и, если Карим Бензема в начале матча не попал в пустой створ ворот, то.

Криштиану Роналду на 10-й минуте «матрасников» уже не простил и открыл счет ударом головой из пределов вратарской. Этот гол стал для португальца 50-м в матчах плей-офф Лиги чемпионов Больше на столь сложной стадии турнира никто забивал.

После гола «Реал», вопреки своей обычной манере игры, не стал сильно сбавлять обороты и действовать с чрезмерной осторожностью, что позволило бы сопернику активизироваться, а продолжил медленно, но верно давить на ворота соперника.

Но гордый Симеоне не захотел уходить в глухую оборону, чтобы удержать счет 0:1 с надеждой отыграться на своем поле, и выпустил на замену трех атакующих игроков, дав команде ясное указание идти вперед. В итоге свободные зоны появились уже для контратак «Реала», который этим не преминул воспользоваться и отправил еще два мяча в сетку ворот «матрасников».

Оба гола записал на свой счет Роналду, оформивший хет-трик в этом матче и ставший лучшим бомбардиром в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

На счету 32-летнего нападающего уже 13 голов на стадии ½ ЛЧ: у предыдущего рекордсмена по этому показателю, легенды «Реала» Альфредо Ди Стефано, — 11 голов.

После матча Роналду скромно приписал всю заслугу этого хет-трика своим одноклубникам:

«Нужно поздравить нашу команду: она была великолепна.

Да, мячи выпало забить мне, но мы играли хорошо с первой минуты до последней, а голы в такой ситуации приходят сами собой. Я очень счастлив, что забил мой 400-й гол в составе «Реала».

Словно в подтверждение своих слов португалец выложил в инстаграме фотографию с командным празднованием одного из голов и подписал ее «Вместе».

Обратился Роналду и к фанатам клуба, которые в случае неудачной игры время от времени освистывают его на «Сантьяго Бернабеу».

«Я лишь хочу, чтобы меня не освистывали. Я всегда буду стараться отдавать все силы ради наших болельщиков».

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, в данный момент восстанавливающийся от очередной травмы, поддержал своего одноклубника, написав в твиттере: «Прекрасное выступление во всех смыслах! И снова отличился он — Криштиану Роналду».

Капитан «королевского клуба» Серхио Рамос обратился к болельщикам, призывая к единению: «Ради вас и вместе с вами. Нас ждет ответный матч».

По ту сторону баррикады, разумеется, настроение было не таким радужным. Наставник «Атлетико» Диего Симеоне пытался поднять дух своей команды, утверждая, что игра в полной мере не удалась ни одному из соперников и что в ответной встрече возможно чудо.

«Первый тайм не получился ни у нас, ни у «Реала» — обе команды угрожали друг другу, но ошибались в передачах. Несмотря на это, они забили, а с нашей стороны был шанс у Гамейро, но Навас спас их.

Во втором тайме мы больше держали мяч, но это ничего нам не принесло, а «Реал» воспользовался возникшим пространством. Футбол — это замечательная игра, и еще что угодно может случиться.

Все еще думаю, что у нас есть шанс пройти дальше. Наше имя — «Атлетико Мадрид», и нет ничего невозможного,

— приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Такого же мнения придерживается один из лидеров «индейцев» полузащитник Коке,

«Мы хотим выйти в финал и не прекращаем верить в это. Это заслуженная победа, поздравляем «Реал». Ответный матч получится классным.

Хуже проиграть в полуфинале, чем в финале, но мы продолжим сражаться. Это футбол, а мы ведь уже обыгрывали на своем поле «Реал» с Роналду в составе со счетом 4:0.

Правда на стороне Коке: «Атлетико» громил «королевский клуб» с нужным ему сейчас счетом не так давно — в сезоне 2014/2015, но стоит признать, что в тот момент «сливочные» были на спаде и в итоге остались без единого трофея, а Карло Анчелотти был отправлен в отставку. К тому же происходило это в рамках Примеры, а вот в Лиге чемпионов «Реал» ни разу не уступал своим соперникам по дерби.

Однако в любом случае верно то, что 10 мая, в ответной встрече полуфинала, подопечные Симеоне выжмут из себя все силы, откажутся от привычной игры на контратаках и помчатся вперед за быстрым голом. И, кто знает, если все сложится для «Атлетико» удачно, может, мы станем свидетелями чудесного спасения, равного по своему героизму камбэку «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ».

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