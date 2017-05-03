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3 мая 2017, 9:22 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

20 лет ожидания «Аякса»

Сегодня в Амстердаме пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы.

В Амстердаме пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы. Увеличить
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АЯКС — ЛИОН
3 мая. Амстердам. Стадион «Амстердам Арена». 19.45 (Матч! Футбол 2).
Судья: Рокки (Италия).
Прогноз Winline — П1 2.33 — Н 3.62 — П2 2.99.

Для амстердамцев предстоящий матч станет первым с 23 апреля. В минувшие выходные в Голландии состоялся финал Кубка страны, а в последнем на данный момент туре «Аякс» фактически лишился шансов на чемпионство, проиграв принципиальному сопернику ПСВ. «Фейеноорд» с его прогулочным календарем своего не упустит, тогда как команде Петера Боса еще надо удержать дающее право стартовать в отборочном раунде Лиги чемпионов второе место.

«Лиону» же попасть в главный клубный турнир континента позволит только триумф в Лиге Европы, хотя и в национальном первенстве мотивация у французов сохраняется. Журавль в небе — это здорово, но и синица в руках в виде четвертого места с пропуском в Лигу Европы не помешает, а в борьбе за него подопечных Брюно Женезьо отчаянно преследуют «Бордо» с «Марселем». Словом, оба соперника сохраняют соревновательный тонус на всех фронтах и подходят к очному противостоянию во всеоружии.

Предстоящий поединок — первая еврокубковая игра в Амстердаме после решения присвоить местной арене имени легенды голландского футбола Йохана Кройфа, и на ней хозяева непобедимы вот уже двенадцать еврокубковых матчей (+7=5). В эту серию, кстати, уместилась и памятная августовская игра с «Ростовом». Тогда была зафиксирована ничья, а последние шесть встреч завершились победами «Аякса», который сыграет в полуфинале континентального турнира после двадцатилетней паузы.

С «Лионом» голландцы в последний раз встречались в групповом турнире Лиги чемпионов-2011/12, и тогда обе встречи завершились нулевыми ничьими. Кстати, в Амстердаме на замену выходил Дмитрий Булыкин. Во второй же игре состоялся еврокубковый дебют капитана «Аякса» Классена, а за «Лион» по-прежнему выступает участник тех баталий и также капитан Гоналон. Женезьо, к слову, выполнял тогда функции ассистента главного тренера.

У французов были сомнения по поводу трех футболистов, однако в Голландию отправились не только пропустивший два тура защитник Маммана и сумевший избежать серьезного повреждения хавбек Толиссо, но и форвард Ляказетт, чье участие в игре из-за проблем с мышцами бедра еще недавно считалось невозможным. Женезьо считает его возвращение на поле преждевременным, однако в тренерском штабе «Аякса» на этот счет заверили: в уме держат два варианта противостояния «Лиону» — с лучшим снайпером в составе и без него. Хозяева, в свою очередь, кроме хавбека Синкгравена лишились двух ключевых защитников: удаленного в ответном четвертьфинале с «Шальке» Фелтмана и забившего в Гельзенкирхене решающий гол, но получившего при этом лишнее предупреждение Фиргефера. Бос уже заявил, что эту парочку заменят Тете и недавно восстановившийся после травмы Ридевалд.

ЦИФРЫ

0 поражений потерпел «Аякс» в четырех еврокубковых матчах с «Лионом» (+2=2).

7 воспитанников клубной академии «Лиона» регулярно выходили на поле в текущем турнире.

11 мячей забил «Лион» в 1/16 финала другому голландскому клубу — АЗ.

187 ударов нанес амстердамский клуб, являющийся самой бьющей командой текущего турнира. Кроме того, голландцы чаще всех попадали в створ (76).

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