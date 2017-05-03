20 лет ожидания «Аякса»

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АЯКС — ЛИОН

3 мая. Амстердам. Стадион «Амстердам Арена». 19.45 (Матч! Футбол 2).

Судья: Рокки (Италия).

Прогноз Winline — П1 2.33 — Н 3.62 — П2 2.99.

Для амстердамцев предстоящий матч станет первым с 23 апреля. В минувшие выходные в Голландии состоялся финал Кубка страны, а в последнем на данный момент туре «Аякс» фактически лишился шансов на чемпионство, проиграв принципиальному сопернику ПСВ. «Фейеноорд» с его прогулочным календарем своего не упустит, тогда как команде Петера Боса еще надо удержать дающее право стартовать в отборочном раунде Лиги чемпионов второе место.

«Лиону» же попасть в главный клубный турнир континента позволит только триумф в Лиге Европы, хотя и в национальном первенстве мотивация у французов сохраняется. Журавль в небе — это здорово, но и синица в руках в виде четвертого места с пропуском в Лигу Европы не помешает, а в борьбе за него подопечных Брюно Женезьо отчаянно преследуют «Бордо» с «Марселем». Словом, оба соперника сохраняют соревновательный тонус на всех фронтах и подходят к очному противостоянию во всеоружии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fr" dir="ltr">Départ pour Amsterdam ??????? <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamOL?src=hash">#TeamOL</a>?? <a href="https://twitter.com/hashtag/AjaxOL?src=hash">#AjaxOL</a> <a href="https://t.co/ECSJXsizXG">pic.twitter.com/ECSJXsizXG</a></p>— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) <a href="https://twitter.com/MathieuVal8/status/859318920225988610">May 2, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Предстоящий поединок — первая еврокубковая игра в Амстердаме после решения присвоить местной арене имени легенды голландского футбола Йохана Кройфа, и на ней хозяева непобедимы вот уже двенадцать еврокубковых матчей (+7=5). В эту серию, кстати, уместилась и памятная августовская игра с «Ростовом». Тогда была зафиксирована ничья, а последние шесть встреч завершились победами «Аякса», который сыграет в полуфинале континентального турнира после двадцатилетней паузы.

С «Лионом» голландцы в последний раз встречались в групповом турнире Лиги чемпионов-2011/12, и тогда обе встречи завершились нулевыми ничьими. Кстати, в Амстердаме на замену выходил Дмитрий Булыкин. Во второй же игре состоялся еврокубковый дебют капитана «Аякса» Классена, а за «Лион» по-прежнему выступает участник тех баталий и также капитан Гоналон. Женезьо, к слову, выполнял тогда функции ассистента главного тренера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="nl" dir="ltr">Op naar de laatste oefensessie voor <a href="https://twitter.com/hashtag/ajalyo?src=hash">#ajalyo</a>! ⚽️?<a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/aUMffPu4bI">pic.twitter.com/aUMffPu4bI</a></p>— AFC Ajax (@AFCAjax) <a href="https://twitter.com/AFCAjax/status/859409025498218503">May 2, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У французов были сомнения по поводу трех футболистов, однако в Голландию отправились не только пропустивший два тура защитник Маммана и сумевший избежать серьезного повреждения хавбек Толиссо, но и форвард Ляказетт, чье участие в игре из-за проблем с мышцами бедра еще недавно считалось невозможным. Женезьо считает его возвращение на поле преждевременным, однако в тренерском штабе «Аякса» на этот счет заверили: в уме держат два варианта противостояния «Лиону» — с лучшим снайпером в составе и без него. Хозяева, в свою очередь, кроме хавбека Синкгравена лишились двух ключевых защитников: удаленного в ответном четвертьфинале с «Шальке» Фелтмана и забившего в Гельзенкирхене решающий гол, но получившего при этом лишнее предупреждение Фиргефера. Бос уже заявил, что эту парочку заменят Тете и недавно восстановившийся после травмы Ридевалд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Young Ajax stars enjoying their first ever European campaigns. ? <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/qjvmwX0NHH">pic.twitter.com/qjvmwX0NHH</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/857905033932926979">April 28, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ

0 поражений потерпел «Аякс» в четырех еврокубковых матчах с «Лионом» (+2=2).

7 воспитанников клубной академии «Лиона» регулярно выходили на поле в текущем турнире.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Lacazette, Tolisso, Fekir, Tousart...<br><br>Homegrown stars to lead Lyon to <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> title? ? <a href="https://t.co/s9RsD9pKTf">pic.twitter.com/s9RsD9pKTf</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/857918040155074561">April 28, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

11 мячей забил «Лион» в 1/16 финала другому голландскому клубу — АЗ.

187 ударов нанес амстердамский клуб, являющийся самой бьющей командой текущего турнира. Кроме того, голландцы чаще всех попадали в створ (76).

ЦИТАТЫ

Цитата Петер БОС История не имеет ничего общего с завтрашней игрой. Если мы сыграем лучше, то победим. Если «Лион» сыграет лучше, чем мы, то это будет их заслуга. Выход «Аякса» в полуфинал Лиги Европы показывает, что голландский футбол способен достигать успеха в еврокубках.